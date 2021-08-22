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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. اقتصاد منزلي حلوان تعلن عن برنامج إدارة مؤسسات الأسرة والطفل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان عن برنامج  بكالوريوس إدارة مؤسسات الأسرة والطفل، وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور خالد القاضى عميد الكلية. 

ويهدف البرنامج إلى إعداد خريج متخصص فى مجالات إدارة موارد الأسرة، المؤسسات، الطفولة، العلاقات الأسرية ورعاية المسنين، الأجهزة المنزلية، أجهزة المؤسسات، تأثيث المسكن والمؤسسات، اقتصاديات الأسرة وترشيد الاستهلاك.

وأفاد الدكتور ماجد نجم بأن  كليات جامعة حلوان، ومنها كلية الاقتصاد المنزلي تسعى لأن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية وخدمية رائدة متميزة في العملية التعليمية. 

وأوضح أن الكلية تعمل على إعداد خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل في مجالات التغذية وعلوم الأطعمة، التغذية العلاجية ، الملابس والنسيج، إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة، الاقتصاد المنزلي التربوي، الصناعات الجلدية، من خلال برامج متطورة لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا تحكمها المعايير القومية القياسية.

 

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تنسيق الجامعات 2021.. معامل جامعة حلوان تستقبل الطلاب بأحدث الأجهزة

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تنسيق الجامعات 2021.. اقتصاد منزلي حلوان تعلن عن برنامج إدارة مؤسسات الأسرة والطفل

وأوضح  الدكتور خالد القاضى أن المهارات التى يكتسبها الخريج هى
◼ الإلمام بمبادئ وأسس الإدارة السليمة لاستخدام الموارد المتاحة فى ضوء احتياجات السوق.

◼الإمام بالموارد الأسرية والمؤسسية وأنواعها وكيفية إدارتها والاستفادة منها.

◼مهارات التخطيط وتصميم البرنامج الإرشادية  والاستشارات الفنية والتثقيفية فى مؤسسات الأسرة والطفولة ووسائل الإعلام.

◼القدرة على وضع المواصفات القياسية للأدوات وأجهزة المنزل والمؤسسات وتطبيق أسس الاختيار والاستخدام والعناية بها.

◼رسم نماذج التصميم الداخلي لتأهيل وتجهيز المنزل ومؤسسات الأسرة والطفولة.

◼المشاركة فى تنظيم المعارض وتسويق منتجات المشروعات الصغيرة.

◼تطبيق أسس وقواعد إدارة ومراقبة الجودة لخدمات وتجهيزات مؤسسات الأسرة والطفولة.

هذا وتنقسم الدراسة بمرحلة البكالوريوس إلى مرحلتين :المرحلة الأولى:- الفرقة الأولى وتكون الدراسة فيها عامة بجميع الشعب.
المرحلة الثانية:- دراسة تخصصية وتشمل الفرقة الثانية والثالثة والرابعة، ويقبل البرنامج الطلاب للالتحاق بمجال التخصص (إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة) شرط أن يكون ناجحا أو منقولا إلى الفرقة الثانية، ويكون قد اجتاز بنجاح مقرر مبادئ الإدارة. 
وتستغرق مدة الدراسة أربع سنوات مقسمة إلى  ٨ فصول دراسية.

كلية الأقتصاد المنزلى جامعة حلوان جامعة حلوان كلية الاقتصاد المنزلي مؤسسات الأسرة والطفل الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان عميد الكلية

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