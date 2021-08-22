تنسيق الجامعات 2021.. معامل جامعة حلوان تستقبل الطلاب بأحدث الأجهزة

بدأ مكتب التنسيق في تلقي رغبات طلاب الثانوية العامة 2021، تنسيق المرحلة الأولى 2021 عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بكتابة الرغبات لطلاب الثانوية العامة لتسجيل وتعديل رغبات 149685 طالبًا وطالبة خلال خمسة أيام.



وقال أسامة شعبان المسئول عن معمل التنسيق المركزى داخل الحرم الجامعي بجامعة حلوان، إن معمل التنسيق يضم 25 جهاز حاسب آلي مزود بخدمة الإنترنت، ويتواجد تلاثة معامل أخرى بالإضافة إلى هذا المعمل داخل الحرم الجامعي بجامعة حلوان.



وأضاف شعبان لـ "صدى البلد" أن معامل التنسيق داخل الجامعة تم تجهيزها بالشكل المميز، لاستقبال أكبر عدد من الطلاب وأولياء الأمور، وتضم أجهزة حاسب آلي حديثة، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الإنترنت.

وأشار إلى أنه يتم تقديم جميع الخدمات بمعمل التنسيق من تسجيل الرغبات والطباعة بدون رسوم، وهذه الخدمة تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجامعات المصرية للتسهيل والتيسير على الطلاب.

جدير بالذكر جامعة حلوان قامت بتجهيز ٦ معامل للحاسب الآلي مزودة بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة 2021، لأعمال التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد

وأشار الدكتور ماجد نجم القائم القائم بأعمال رئيس الجامعة، إلى أن المعامل التي تم تجهيزها لاستقبال الطلاب هى المعمل المركزى بالجامعة، ومعمل في كلية الهندسة بالمطرية، ومعمل كلية الهندسة بحلوان، ومعمل في كلية التربية الرياضية بنين، ومعمل كلية التربية الموسيقية، وأيضا معمل بكلية الفنون الجميلة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي أنه تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2021 اعتباراً من يوم السبت الموافق 21/8/2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 25/8/2021.



وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى، وللطلاب راغبي التسجيل عبر هذا الرابط.