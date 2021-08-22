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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المستشفى الجامعي في المنوفية يتحمل تكاليف علاج مصابي حادث كرة السرعة

صدى البلد

يتابع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية على مدار الساعة الحالة الصحية لمصابى فريق كرة السرعة إثر حادث التصادم الذى وقع فجر اليوم، وقام بزيارة ثالثة لمستشفى الجامعة للاطمئنان على المصابين عقب خروجهم من غرف العمليات، ومتابعة حالة الذين تم إجراء جراحات عاجلة لهم فى وقت باكر ونقلهم للعناية الفائقة بمستشفى الجامعة.

رافق رئيس الجامعة الدكتور محمود قوره عميد الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية حيث أكد رئيس الجامعة على تحمل مستشفى الجامعة كافة تكاليف علاج المصابين، وتقديم جميع الخدمات الطبية والعلاجية والجراحية اللازمة.

 كما وجه بتوفير إقامة لمرافقي المصابين بفندق الجامعة، متمنيا لهم الشفاء العاجل، ومؤكدا على متابعته المستمرة لحالتهم الصحية حتى يتم خروج جميع المصابين بسلام.

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