المستشفى الجامعي في المنوفية يتحمل تكاليف علاج مصابي حادث كرة السرعة

يتابع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية على مدار الساعة الحالة الصحية لمصابى فريق كرة السرعة إثر حادث التصادم الذى وقع فجر اليوم، وقام بزيارة ثالثة لمستشفى الجامعة للاطمئنان على المصابين عقب خروجهم من غرف العمليات، ومتابعة حالة الذين تم إجراء جراحات عاجلة لهم فى وقت باكر ونقلهم للعناية الفائقة بمستشفى الجامعة.

رافق رئيس الجامعة الدكتور محمود قوره عميد الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية حيث أكد رئيس الجامعة على تحمل مستشفى الجامعة كافة تكاليف علاج المصابين، وتقديم جميع الخدمات الطبية والعلاجية والجراحية اللازمة.

كما وجه بتوفير إقامة لمرافقي المصابين بفندق الجامعة، متمنيا لهم الشفاء العاجل، ومؤكدا على متابعته المستمرة لحالتهم الصحية حتى يتم خروج جميع المصابين بسلام.

FB_IMG_1629646276638

FB_IMG_1629646271559

FB_IMG_1629646274288

FB_IMG_1629646269131

FB_IMG_1629646266253

FB_IMG_1629646263506

FB_IMG_1629646261502

FB_IMG_1629646259198

FB_IMG_1629646257186

FB_IMG_1629646254958

FB_IMG_1629646252275