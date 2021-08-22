إيفاد 7 أئمة جدد من "الأوقاف" للعمل بـ البرازيل وفنزويلا وكينيا وتنزانيا

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد 22/ 8 / 2021م إيفاد 7 أئمة جدد للعمل بدول البرازيل وفنزويلا وكينا وتنزانيا ، وهم :



1. الشيخ فهمي أحمد فهمي إمام وخطيب بأوقاف المنيا للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بساوباولو - البرازيل .



2. الشيخ أشرف محمود عطية إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية ببارا نافي - البرازيل .



3. الشيخ محمد عبد الهادي رمضان إمام وخطيب بأوقاف البحيرة للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بالسانتوس - ساوباولو - البرازيل .



4. الشيخ حامد معوض حجازي إمام وخطيب بأوقاف الجيزة للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بكولينا - بالبرازيل .



5. الشيخ أحمد محمد أحمد عطية إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بمدينة كورو - فنزويلا .



6. الشيخ أحمد حامد أحمد محمد إمام وخطيب بأوقاف سوهاج للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بدولة كينيا .



7. الشيخ أنس أبو المجد عبد اللطيف محمد إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بالمركز الإسلامي المصري – دار السلام - بتنزانيا .

وطالبت وزارة الأوقاف اللأئمة الئين تم اختيارهم بالتوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام الوزارة لاستلام قرار إيفاده لاستكمال إجراءات السفر وفق المواعيد المحددة بقرار كل منهم.