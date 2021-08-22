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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أوعى حد يقولها.. أحمد حلمى يتحدى منى زكى بنشر "فيديو" رغم رفضها

صدى البلد

نشر الفنان أحمد حلمى، فيديو لزوجته الفنانة منى زكى، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”. 

 

وظهرت فى الفيديو منى زكى وهى تسجل فيديو تروج فيه لحلقتها مع الإعلامية إسعاد يونس فى برنامج صاحبة السعادة، وطلبت منى زكى من أحمد حلمى عدم نشر الفيديو ولكن قام حلمى بنشره على صفحته على انستجرام، وعلق قائلا: “أوعي حد يقول لها اني نزلت الفيديد”.

 

ويذكر أن روجت الفنانة إسعاد يونس لحلقة الفنانة منى زكى فى برنامج صاحبة السعادة عبر حسابها بموقع انستجرام.

 

ونشرت إسعاد يونس برمو الحلقة وعلقت عليها :" رجعنالكم بهدية أصلى .. منى زكى ".

 

وأضافت إسعاد يونس :" استنوا الجزء الاول من حلقة النجمة منى زكى يوم الاثنين ١١ مساءا على DMC”.

 

وشوقت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس جمهورها لأولى حلقاتها ، حيث نشرت صورة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " مع الضيفة حيث لم تظهر وجهها.

 

وكتبت على الصورة :" تفتكروا مين هتبقى ضيفتي في إفتتاح الموسم الجديد من #صاحبة_السعادة؟ استنونا يوم الإثنين ٢٣ اغسطس".

أحمد حلمى اسعاد يونس صاحبة السعادة منى زكى

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