الري: تبطين الترع جزء رئيسي من مشروع تطوير الريف المصري

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مشروع تبطين الترع يحمل أهمية كبيرة باعتباره جزءًا رئيسيًّا من مشروع تطوير الريف المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت تبطين الترع منذ نحو عام، وكان المستهدف في المرحلة الأولى 7 آلاف كيلو متر، لكن العمل يجري حاليًّا على 8900 كيلو متر.

وأضاف "المهندس محمد غانم،"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت الوكيل، ببرنامج "القاهرة وناسها"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أنه تم الانتهاء من تأهيل 2293 كيلو متر مع الترع فيما يتواصل العمل في 6200 كيلو متر أخرى، مؤكدًا توفير اعتمادات مالية تمهيدًا لطرح أطوال تصل إلى 428 كيلو متر في الفترة المقبلة.

وأوضح االمهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن العمل الجاري على الأرض إنجاز كبير يفوق المستهدف الذي وضعته الوزارة في بداية الخطة، الذي يصل إلى 7 آلاف متر، لافتًا إلى أن العمل يجري في جميع محافظات الوادي والدلتا.

وأشار المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إلى أن المشروع يتضمن عملية توزيع سليمة وبكفاءة كبيرة للمياه، بعدما شهدت الفترات الماضية الكثير من الشكاوى من قِبل المزارعين حول وجود الكثير من المشكلات في الترع؛ لا سيما الحشائش والقمامة التي تُلقى فيها، وهو ما أدى إلى عجز القطاع عن إيصال المياه إلى نهاية الترعة.