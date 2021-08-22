مؤشرات تنسيق 2021.. وزير التعليم السابق: كلية الطب ستقبل من هذا المجموع

أشاد الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، عضو مجلس الشيوخ، بمعايير امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي، موضحا أنها تقيس مهارات التفكير الناقد الابتكاري، والقدرة على حل المشكلات لدى الطلاب.

وأضاف "الرافعي"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأحد، أنه من المتوقع انخفاض القبول بكليات الطب لـ 92% هذا العام، والتي كانت تقبل من 98% في العام الماضي، لافتا إلى أن العام الماضي 36% من طلاب الثانوية العامة الذين أدوا الامتحان بنظام البوكليت حصلوا على 90% فأكثر بما يعادل 180 ألف طالب وطالبة.

وتابع وزير التربية والتعليم الأسبق، أن هذا العام عدد الحاصلين على 90% فأكثر من طلاب الشعبة العلمية والأدبية يبلغ 20 ألف طالب، لافتا إلى أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى العام الماضي شعبة “علمي علوم” كان 97.6% بينما العام الحالي وصل لـ 88.4%، وعلمي رياضة كان 94.5% العام الماضي مقابل 88.4% العام الحالي، والأدبي كان 79.9% العام الماضي مقابل 65.4% هذا العام.



وأكمل أنه لكون الامتحانات في العام الماضي كانت تقيس الحفظ والتذكر بينما امتحانات العام الحالي تقيس مستويات عليا في التفكير تفرق بين الطلاب الضعاف والمتميزين.