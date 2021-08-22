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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تطفئ غضب الله.. عالم أزهري يكشف فضل الصدقة.. فيديو

إبراهيم الدسوقي أحد
إبراهيم الدسوقي أحد علماء الأزهر الشريف

كشف الداعية الإسلامي إبراهيم الدسوقي من علماء الأزهر الشريف، فضل فعل الصدقات، قائلا: " تطفئ غضب الله".

 

وأضاف "الدسوقي"، خلال حواره ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، "هناك فضلا كبيرا من فعل الصدقات"، لافتا: "من يبخل في الواقع يبخل على نفسه، والصدقة تغفر الذنوب وتسهل الأمور ولها أشياء جميلة في الدنيا والآخرة".
 

وأشار الداعية الإسلامي إبراهيم الدسوقي من علماء الأزهر الشريف، إلى أن الماء يعتبر من أفضل الصدقات موضحا أن وصلة المياه يصل سعرها 3 ألف جنية وسعر بئر الماء يصل 30 الف جنية.


هل الصدقة تكفر جميع الذنوب والخطايا؟


شرع الله لنا عبادات فيها النفع الكثير في دنيانا وأخرانا، وبعض هذه العبادات ما يتخطى نفعه من يفعلها، بل يصل نفعها إلى غيره فينال من فضل الله المزيد، ومن تلك العبادات العظيمة التي يعود نفعها على النفس وعلى الغير (الصدقات)، فهي طاعة عظيمة الثواب من كافة النواحي، ففيها تفريج للكروب وشفاء من الأمراض ودفع للبلاء ووقاية من النار في الآخرة.


كما أرشدنا النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله إلى فوائد الصدقات الدنوية والأخرية لنعرف قيمة التصدق، فمن فوائد الصدقة أنها تدفع البلاء عن المتصدّق وأهل بيته، وتمنع ميتة السوء، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فقال في الحديث الشريف الذي رواه الإمام الترمذي : "إن الصدقة لتطفئ غضب الربّ، و تدفع ميتة السوء". وروى الإمام البيهقي عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطّاها"، وفي أمر الصدقات يقول النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- فيما رواه الإمام الطبراني: "أحب الأعمال الى الله- عز و جل- سرور تدخله على مسلم: تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه ديْنا، أو تطرد عنه جوعًا... ولأن أمشي مع أخٍ لي في حاجه أحب إليَّ من أن اعتكف في مسجدي هذا شهرا".

 

لماذا يختار الميت الصدقة لو عاد إلى الدنيا ؟ 

دل القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على فضل الصدقة وفوائدها، وأنها تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى، كما في قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى».

وكشف القرآن عن أن الصدقة هي الطلب الذي يتمناه الموتى لو عادوا مرة إلى الحياة، مصداقًا لقول الله تعالي: «وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ» (المنافقون 10).

ومن الأحاديث الدالة على فضل الصدقة قوله: «ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة»

وجاءت النصوص السابقة آمرة بالصدقة مرغبة فيها يدرك ما للصدقة من الفضل الذي قد لا يصل إلى مثله غيرها من الأعمال، حتى قال عمر رضي الله عنه: «ذكر لي أن الأعمال تباهي، فتقول الصدقة: أنا أفضلكم».


 

الصدقات ابراهيم الدسوقي علماء الازهر الازهر الشريف غضب الله الله

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