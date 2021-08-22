عمرو محمود يس يقدم العزاء في حماة محمد رمضان

حضر المؤلف عمرو محمود يس إلى مسجد الشرطة لتقديم واجب العزاء في حماة النجم محمد رمضان .

وحرص النجم أحمد فهمي على التواجد داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتقديم واجب العزاء للنجم محمد رمضان ؛ في وفاة والده زوجته .

ويعد هذا الظهور هو الأول لأحمد فهمي برفقة محمد رمضان بعد انتهاء خلافهم منذ فترة.

وبدأ عزاء حماة الفنان محمد رمضان والذى يقام فى مسجد الشرطة بمدينة 6 اكتوبر والتى توفيت أمس السبت.

وكان أول الحضور الشيخ محمود الشحات أنور والنائب علاء عابد.

ونشر الفنان محمد رمضان تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن وجود 5 أتوبيسات لنقل المعزين فى حماته الى مسجد الشرطة.



وقال محمد رمضان : “موجود ٥ أتوبيسات إمام مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين لنقل الناس إلى #مسجد_الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر حرصاً على سلامة الحضور عظم الله أجركم”.

نقل العزاء

وقرر الفنان محمد رمضان نقل عزاء حماته من مسجد الحامدية الشاذلية إلى مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر بعد صلاة المغرب حرصا على عدم تكدس الحضور ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وتوفيت والدة زوجة النجم محمد رمضان أمس.

وكان الفنان محمد رمضان قد أعلن عن موعد عزاء والدة زوجته التي وافتها المنية مساء أمس.

وكتب محمد رمضان عبر حسابة بإنستجرام "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت اليوم والدة زوجتي .. أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وان يسكنها الله فسيح جناته .. العزاء اليوم في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب".

وتوفيت حماة محمد رمضان مساء أمس السبت، وتتواجد زوجة محمد رمضان حاليا في الساحل الشمالي برفقة أبنائها وزوجها.

وفور علمها بخبر وفاة والدتها عادت مع زوجها محمد رمضان القاهرة من أجل دفن والدتها ونقلها إلى مثواها الأخير.

238963444_216506543761867_264342652049290787_n