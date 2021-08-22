التضامن تكشف تفاصيل توجيهات السيسي بتوفير احتياجات ومتطلبات أوائل الثانوية لذوي الهمم

قال خليل محمد، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير كل احتياجات ومتطلبات أوائل الثانوية العامة المتفوقين من ذوي الهمم.



وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، كلفت وزيرة التضامن الاجتماعي لجنة من الوزارة بعمل أبحاث اجتماعية لكل الطلاب من ذوي الإعاقة المنتقلين إلى المرحلة الجامعية؛ لحصر احتياجاتهم كافة.



وأوضح خليل محمد، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، أن التعاون مع الجامعات المصرية؛ يأتي للمساهمة في دعم الطلاب غير القادرين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في إيلاء أهمية خاصة لتكافؤ الفرص التعليمية، وعدم ترك مستحق خلف الرَّكب.

وتابع خليل محمد، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، أن هذا الأمر تقدير من الرئيس عبد الفتاح السيسي لذوي الهمم وهو شعور طيب منه وتقدير كبير لهم.