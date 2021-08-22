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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التضامن: 300 جنيه دعما لكل طالب جامعي ضمن تكافل وكرامة.. فيديو

وزارة التضامن
وزارة التضامن

قال ياسر عبدالسلام، مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل وكرامة، إن برنامج تكافل وكرامة استطاع خلال السنوات الماضية الوصول المستهدف الحقيقي ومنح الدعم لمستحقيه من خلال منظومة مميكنة وقاعدة بيانات منضبطة.

 

وأضاف "عبدالسلام"، خلال لقائه ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي فإن برنامج تكافل وكرامة لم يعد يقتصر في التعليم على مراحل التعليم ما قبل الجامعي فقط، بل أصبح يشمل فئة التعليم الجامعي، داخل أسر تكافل وكرامة وذلك بداية من يوليو 2021".


واضاف: "البرنامج سيبدأ في تقديم الدعم النقدي للطلاب يبدأ من 200 جنيه إلى 300 جنيه لكل طالب على مدار الـ12 شهر"، موضحا: "برنامج الإصلاح الاقتصادي استطاع توفير مخصصات مالية للبرامج، ووصلت قيمة الدعم النقدي للبرنامج نحو 20 مليار جنيه، أي نحو 6 أضعاف ما بدأ به البرنامج عام 2015".

 

 صرف الدعم النقدي


وقال الدكتور ياسر عبد السلام مدير العمليات الميدانية بـ "تكافل وكرامة" ، أن  صرف الدعم النقدي لـ "تكافل وكرامة" سيستمر لمدة شهر ، ويبدأ الصرف من يوم 15 في الشهر لعملاء كرامة شهريا ويستمر لمدة 30 يوما ويبدأ الصرف لعملاء تكافل من يوم 17 شهريا ويستمر لمدة 30 يوما.

 

وأضاف ياسر عبد السلام خلال مداخلة هاتفية في برنامج " ما نشيت " الذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم علي قناة " اكسترا نيوز " ، أن أي شخص مستهدف من برنامج " تكافل " يقوم بالتوجه إلى الوحدة الاجتماعية لتقديم الطلب بالمستندات المطلوبة ومنها صورة بطاقة الأب والأم وشهادات ميلاد الأولاد وشهادات المدارس من أجل بحث الحالة ميدانيا .


وأوضح ياسر عبد السلام، أنه بعد بحث الحالة والتأكد من صحتها يتم إدخاله علي قواعد بيانات الوزارة ليتم ربطها وبعدها يتم الصرف ، لافتا إلي أن وزارة التضامن الأن تولي اهتماماتها إلي المسن والمعاق واليتيم .

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