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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظرة شاملة عن لكزس ES موديل 2021 بالسعودية .. صور

نظرة شاملة عن لكزس ES
نظرة شاملة عن لكزس ES موديل 2021 بالسعودية .. صور

تنطلق شركة لكزس اليابانية بالعديد من الموديلات القوية داخل صالات العرض في مختلف أنحاء العالم، التي تتنوع بين فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، وفئة الكروس أوفر، وسيارات السيدان الفاخرة ومن بينها النسخة لكزس ES موديل 2021، و تقدم السيارة عبر عدة فئات تختلف من ناحية التجهيزات الفنية.

 

و في اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات و اسعار السيارة لكزس ES موديل 2021 داخل السوق السعودي.

موصفات السيارة لكزس ES موديل 2021

 

تأتي السيارة لكزس ES موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 204 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 243 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية تنقل السرعة إلى العجلات الخلفية، مع سرعة قصوى تصل لـ 207 كيلومتر في الساعة، و بهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 9.8 ثانية.

و تضم أيضا لكزس ES موديل 2021 محرك اخر ولكن قادر على انتاج قوة 214حصان، و 221 نيوتن/متر من عزم الدوران، ينطلق نحو سرعة قصوى تقدر بـ 230 كم/ساعة، بينما تصل هذه النسخة من 0 لـ 100 كم خلال 2.1 ثانية.

كما تتمتع السيارة لكزس ES موديل 2021 بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر، بسعة 3500 سي سي، ينتج قوة قدرها 302 حصان، و 356 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 8.7 لتر، و من خلال تلك القدرات الفنية تتمكن السيارة في الانطلاق من وضع السكون 0 حتى تصل إلى 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 6.8 ثانية.

أسعار السيارة لكزس ES موديل 2021 في السعودية

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2021 محرك 2500  سي سي بسعر  183,540  ريال سعودي.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك  موديل 2021 300 HYBRIDمحرك 2500 سي سي بسعر189,998  ريال سعودي.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك  موديل HYBRID FULL OPTION 2021 محرك 2500 سي سي بسعر 226,780  ريال سعودي.

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2021 350 بمحرك 3500 سي سي بسعر240,240  ريال سعودي.

 

الفئة الخامسة أوتوماتيك  موديل  SPORT 2021محرك 3500 سي سي بسعر 254,035 ريال سعودي.

 

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل EXCLUSIVE 2021 محرك 3500 سي سي بسعر 261,970 ريال سعودي.

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