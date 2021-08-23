عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صلاح عبدالله يعلق على أزمته الصحية و يكشف عن الفرق بين دوره في كبارية وفيلم ميني بار..فيديو

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

قال الفنان صلاح عبد الله ، تجاوزت العشارات المن الوعكات الصحية خلال الـ10 سنوات الماضين بفضل وحكمة "ربنا " لافتا أن المحن المرضية ليست محن ولكنها منح من " الله ".

 

 

واضاف صلاح عبد الله خلال تصريحات له في برنامج " لايت شو " المذاع علي قناه " الحياه "  ، أن فيلم "ميني بار" كوميدي ويتحدث عن طبع المواطنين وعن رغبتهم في الثراء السريع مؤكدا أن الفيلم مكون من عدة خطوط والفرقة بين دوري في فيلم " الكباريه "و "ميني بار" هو اني كنت في الكباريه صاحب الكباريه وفي "ميني بار" مدير للكباريه .

 


صلاح عبد الله لجماهير الأهلي: كل العواطف الحلوة بينا لازم تفضل مهما اختلفنا

 

وجه الفنان صلاح عبد الله رسالة لمتابعيه من جماهير النادي الأهلي بعد اقتراب الزمالك من حسم لقب الدوري المصري.

 

‏وكتب صلاح عبد الله عبر تويتر قائلا  "إلى كل أصدقائي الأهلاوية ((كل العواطف الحلوة بينا كانت معانا حتى في خِلافنا))
((كل العواطف الحلوة بينا لازم تفضل مهما اختلفنا)) وآسف ياسِت وصباح الخير وتصبحوا على خير وجمعة مباركة عالجميع".

 

يذكر أن  الفنان صلاح عبد الله ، قال إن جمهور نادي الزمالك يستحق التحية والتقدير وهناك جملة يقولها جميع مشجعي نادي الزمالك وهي " مخلصين للابد " هذه جملة حقيقة وليست شعارات ، وجمهور الزمالك كان يزداد عددا في مواقف النادي الصعبة .
 

وأضاف صلاح عبد الله خلال مداخلة هاتفية علي قناه " الحدث اليوم " ، اتلقي مهاجمة من جماهير نادي الزمالك عندما أقوم بكتابة أي شيء علي النادي الأهلي قائلا " أنا ضد التعصب الأعمى  الذى يجعنا نقوم باستعمال ألفاظ جارحة وتنمر جارح .

 

وأوضح صلاح عبد الله، أن أي مشجع لأى نادي يجب أن يقوم بتشجيع فرقته بلطافة دون أذى أو تجريح للمشجعين الأخرين ، لافتا إلي أن الزمالك هو الذى قام بالتفريط في الدوري علي مدار سنوات كثيرة سابقة وهو من كان يهدي الدوري للنادي الأهلي علي طبق من ذهب.

 

وتوقع صلاح عبد الله فوز للزمالك في المباراة القادمة التي ستقام بين نادي الزمالك ونادي سيراميكا كليوباترا .

الفنان صلاح عبد الله صلاح عبد الله الله المواطنين الكباريه الثراء الثراء السريع

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف مواصفات تحفة الألعاب هاتف RedMagic 6S من شركة ZTE

نظرة شاملة عن لكزس ES موديل 2021 بالسعودية .. صور

القومى للمرأة يشيد بموافقة المجلس الأعلى للقضاء بنقل 11 قاضية «للنيابة العامة»

وصفته بالمزور.. الصين تستبق تقرير أمريكا بشأن كورونا بطلب تفتيش موقع عسكري

دعاء لمن يرى كوابيس.. ردده قبل نومك

هل صلاة العشاء تعدل حجة؟ .. بهذه الحالة ولا يعرفها كثيرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

خيانة على فراش الزوجية.. حكاية ربة منزل تخلصت من زوجها بمعاونة العشيق

ميدو يفجر مفاجأة بشأن انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

أول تعليق من دار الإفتاء على زواج البارت تايم

بعد إثارتها للجدل.. سمية الخشاب تجرى تعديلا على صورتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

فيديوجراف.. من هي علياء بسيوني زوجة أحمد سعد؟

للكبار فقط .. تلميحات مسيئة بين أحمد سعد وسمية الخشاب

الصبارة الراقصة .. وجه كوميدي وأثر مرعب على الأطفال

لون البشرة وأم الطرشة .. قصص وحكايات التنمر في حياة المشاهير

المزيد

ساحة رأي

أحمد سالم يكتب: «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ