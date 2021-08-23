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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دار الإفتاء توضح سبب إنشاء الدار لحساب لها على "التيك توك"

خالد عمران أمين الفتوى
خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء


كشف خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، سبب إنشاء حساب خاص لدار الإفتاء على التيك توك، قائلا: الكل أصبح يدرك أهمية التحول الرقمي والتعامل مع السوشيال ميديا ولهذا قررنا أن نقوم بإنشاء حساب على التيك توك لمنع الافكار المشبوهة ونشر الفتاوى.

 

وأضاف “خالد عمران” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”،  أن المحتوي الذي ستقدمه دار الإفتاء على "التيك توك" سيتحدد وفقا للفئات العمرية المستهدفة والمشاكل التي تواجههم، متابعا: المحتوى سيكون لافت للنظر وسيعمل على توصيل الرسائل بشكل صحيح ومقنع.

 

وشدد على أن الحساب سيكون متنوع  وهادف، منوها غلى أن الهدف من الاتجاة إلى المنصات الرقمية هو مواجهة الافكار التي تستهدف الشباب.



وفي سياق متصل: قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن “التيك توك” واحد من التطبيقات المنتشرة، مؤكدا أن هذا التطبيق له سمات خاصة لنشر الفيديوهات وسيتم مراعاة الفتاوى التي ستبث على التطبيق.

وأضاف عمران خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أنه سيتم مراعاه  مدة الفيديو ونوعية الأسئلة وطريقة الإجابة عليها وتعامل علماء الفتوى مع هذه الأسئلة، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون كم كبير من الفيديوهات علي التطبيق.

 

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مواقع التواصل الاجتماعي لها تأثير كبير على عقل المواطنين، ولذلك تم عمل حساب على التيك توك.

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