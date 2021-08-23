وزير التعليم ينشر نموذجا من التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نموذجا من التصحيح الالكتروني لإحدى ورقات امتحان اللغة الفرنسية لأحد الطلاب بالمنوفية.

وعلق شوقي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك قائلا :" انتظروا لقاء هام مع الأستاذ الدكتور رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وجولة داخل الكونترول المركزي للتصحيح الالكتروني لشرح كل تفاصيل بناء الأسئلة وآليات تصحيح الامتحانات والرد على معظم التساؤلات لدى أولياء الأمور والطلاب بشأن دقة ومصداقية التصحيح الإلكتروني".

وتابع الوزير قائلا :"لا تستمعوا لأى أقوال بخصوص التصحيح الالكتروني لان التشكيك في التصحيح هو ورقة الهجوم المحورية التي يستخدمها الكثيرون لإثارة المخاوف والبلبلة"؟

وأوضح :" وقد أردنا أن يعرف الجميع كيف تتم هذه الإجراءات بمنتهى الوضوح والدقة والشفافية و سوف ننشر الفيديو الكامل خلال ال ٤٨ ساعة القادمة او اقل من هذا باذن الله".

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