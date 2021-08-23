أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين في مصر 23-8-2021

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد و الأسمنت، اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 23 أغسطس 2021:

سعر طن حديد عز 14600 - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.



وبالنسبة لـ أسعار طن الأسمنت اليوم الاثنين 23 أغسطس 2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 920 جنيها للطن

أسمنت النصر 900 جنيه للطن

أسمنت السويس 880 جنيها للطن

اسمنت السويدي 915 جنيها للطن

اسمنت حلوان 885 جنيها للطن

اسمنت الصخرة 860 جنيها للطن

أسمنت سيناء 950 جنيها للطن

أسمنت أسوان 820 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 890 جنيهاً للطن

اسمنت العسكري بني سويف 850 جنيها للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.