الفتوى والتشريع تلزم السكة الحديد بتعويض ميناء الإسكندرية عن تلفيات حادث قطار

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى إلزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأداء ٧١ ألف ٨٩٩ جنيهًا إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، قيمة تلفيات حدثت بإحدي شركات الترسانة التابعة لميناء الإسكندرية بسبب حادث قطار خرج فيه الجرار والعربة الأخيرة عن القضبان .

وثبت من الفتوى ، أنه عام ٢٠١٧ تسبب قائد القطار رقم (3194) نتيجة خروج الجرار والعربة الأخيرة حال مروره بمحاذاة شركة ترسانة بحرية في إحداث فتحة بسور الشركة بمساحة متر في متر ونصف تقريبا وتلفيات بالأشجار والزراعات، حسبما هو موضح بالمعاينة الثابتة بمحضر شرطة .

وأضافت لما كان قائد القطار تابعا للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وحارسا على القطار المتسبب في الحادث، وتطالب الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالتعويض عن التلفيات المثبتة بمحضر المعاينة ، وتتمثل تلك التلفيات في ثلاث شجرات فيكس وعمود إنارة وكشاف إنارة، إضافة إلى إتلاف جزء من سور الترسانة البحرية وخدوش بالطوب عالي الكثافة .

وتابعت الفتوى، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قعدت عن إقامة الدليل على انتفاء رابطة السببية بين خطأ تابعها والضرر الذي أصاب الهيئة، فمن ثم تضحى الهيئة القومية لسكك حديد مصر مسئولة عن تعويض الهيئة الطالبة عن الضرر الذى لحق بها، وتلتزم بسداد قيمة إصلاح التلفيات، والتي قدرت بمبلغ ٧١ ألف ٨٩٩ جنيها، شاملا قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن هذا المبلغ، دون ما زاد على ذلك من مصروفات إدارية، أو مصروفات أخرى تخرج عن التكلفة الفعلية لإصلاح التلفيات .