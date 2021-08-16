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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين في مصر 16-8-2021

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من  الحديد و الأسمنت، اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

 

أسعار الحديد اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021:

سعر طن حديد عز 14600 - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.
 

أسعار العملات الاجنبية والآسيوية لدى بنك مصر في ختام اليوم 15-8-2021

أسعار العملات العربية فى بنك مصر بختام تعاملات اليوم الأحد 15-8-2021

انخفاض في أسعار الذهب اليوم الأحد 15-8-2021

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأحد 15-8-2021

وبالنسبة لـ أسعار طن الأسمنت اليوم الاثنين 16 أغسطس2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 960 جنيها للطن بعد 673 الأسبوع الماضي

أسمنت النصر 920 جنيها للطن

أسمنت السويس 990 جنيها للطن

اسمنت السويدي 920 جنيها للطن

اسمنت حلوان 890 جنيها للطن

اسمنت الصخرة 880 جنيها للطن

أسمنت سيناء 970 جنيها للطن

أسمنت  أسوان 825  جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 911 جنيهاً للطن

اسمنت العسكري بني سويف  860 جنيها للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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