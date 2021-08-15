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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأحد 15-8-2021

الذهب
الذهب

استعرض برنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد 15-8-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.


أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 895 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 783 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 671 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6232 جنيها.

 


أسعار العملات الأجنبية


العملات الأجنبية.

 

سعر الدولار اليوم
 

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.73 جنيه للبيع، و15.63 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 18.47 جنيه للبيع و18.29 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني
 

سعر الجنيه الإسترليني 21.82 جنيه للبيع و21.57 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودى
 

سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.16 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتى
 

سعر الدينار الكويتى 52.34جنيه للبيع 49.32  جنيه للشراء.

 

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