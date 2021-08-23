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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيب نفسي: الصبارة الراقصة تسبب مشكلات للأطفال

الصبارة الراقصة
الصبارة الراقصة

قال الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن الصبارة الراقصة التى انتشرت فى الفترة الأخيرة، من الممكن أن تتسبب فى مشكلات لـ الأطفال الصغار، موضحًا أن الأطفال تهتم بـ الصبارة لآنها تردد الكلام.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، أن الصبارة هى عبارة عن لعبة ولكن فى حالة اهتمام الطفل بها و اللعب عليها لـ ساعات طويلة ستكون ضاره.


ولفت إلى أن الصبارة الراقصة تشبه التلفزيون و الكمبيوتر و الموبايل، فالجلوس لـ ساعات طويلة يسبب مشكلات، ولذلك ننصح بعدم الجلوس أمامها لـ أكثر من ساعة أو ساعة و نصف فى اليوم.

وأشار إلى أن اللعبة انتشرت ولذلك نحذر من أن يجعلها الطفل من الأشياء الأساسية فى حياته.

وفى سياق آخر، حذر الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، من "الصبارة الراقصة" على الأطفال، موضحا أنها تسبب التوحد واضطرابات الشخصية، وهلاوس أثناء النوم، وكما أنه يتحدث إلى شخص آخر.

وأضاف الدكتور محمد هاني،  أن الطفل يبدأ بالشعور أنه يحقق رغباته مع تلك الصبارة، وممكن يحلم أن الصبارة تكلمه.

وتابع: هناك بعض الأطفال يتقمصون دور الألعاب الموجودة في حياتهم، وعاوز أن الصبارة تحقق رغباته، خاصة من عمر سنتين حتى 10 سنوات.

وأكد أن "الصبارة الراقصة" تسبب التأخر في الكلام، وليس كما هو شائع، وليس لها قيمة، وستصيب الأطفال بتخيلات نفسية أثناء النوم.

وأردف: هتأثر في شخصية الطفل الهشة، وهتجبله اكتئاب، لأنه مش فاهم قصة إزاي بتتحرك.

 

 

 


 

الطب النفسي الصبارة الراقصة الاطفال الصبارة الصحة النفسية

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