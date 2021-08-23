التضامن: خريطة معارض لتوفير السلع والمستلزمات بأسعار مخفضة

قال عادل البكساوي مستشار وزيرة التضامن للتسويق والمعارض، إن هناك خريطة معارض تقوم بها الوزارة لتوفير السلع و المستلزمات بأسعار مخفضة.

وأضاف مستشار وزيرة التضامن للتسويق و المعارض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، أن المعارض التى تقدم الآن تعتبر من سلسلة المعارض رقن 68.

ولفت إلى أن الوزارة تقدم 16 معرضا فى العام على مستوى المحافظات، وكشف أن المعارض تبدأ عمل من الساعة 5 صباحًا.

وأشار إلى أن المعارض مستمرة بالمحافظات، و هناك خطة موضوعة.

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تنظيم 6 معارض لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية على الأسر الأولى بالرعاية بالغربية

أكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، تنظيم 6 معارض لتوزيع قطع الأثاث والأجهزة الكهربائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بعزبة البكرى، وعزبة النزلة، وعزبة الابيارى، وقريتى سجين الكوم ونشيل بمركز قطور وذلك بدعم من جمعية الأورمان ضمن مبادرة " حياة كريمة".

وأشارت المديرية، تضم المعارض أجهزة منزلية كهربية عبارة عن "ثلاجات، غسالات، تليفزيونات، بوتاجازات" بالإضافة لتوزيع الملابس وقطع الأثاث للمنازل من أنتريهات ومطابخ وغرف سفرة وغرف نوم وسجاد ومفروشات ومراتب فايبر، يتم توزيعها بالمجان علي حسب احتياج الأسر والحالات المستحقة.



وأوضحت المديرية، أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة، وذلك بتنسيق مع مجمعية الأورمان، للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم والمساعدات المادية والعينية وإستهداف القرى الأكثر إحتياجاً ، وتكثيف المساعدات بها ، تحت إشراف الوحدات المحلية والمديرية.