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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد أيوب: مصر تمكنت من عودة العلاقات الخارجية خلال الـ7 سنوات الأخيرة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال أحمد أيوب الكاتب الصحفي، إن مصر تمتلك رؤية لـ إدارة علاقتها الخارجية، ومصر لديها رؤية فى مواجهة الإرهاب، ورؤية فى التسامح، و تحقيق الاستقرار، والعالم يعلم دور مصر فى حل الكثير من الأزمات.


وأضاف خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، أن الجميع شاهد دور مصر في الأزمة السورية و القضية الفلسطينية و القضايا الخاصة بالمنطقة.


ولفت إلى أن مصر فى الـ 7 سنوات الماضية تمكنت من عودة العلاقات الخارجية، وتم تحقيق الكثير من المكاسب الدولية وأشار إلى أن مصر تتعامل مع الدول بتوازن.

 

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السيسي: مصر تتطلع لتعزيز مسيرة العلاقات مع صربيا على شتى الأصعدة

 

  أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تطلع لتعزيز مسيرة العلاقات مع صربيا على شتى الأصعدة، وزيادة معدلات التبادل التجاري والاقتصادي، بما يتماشى مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بينهما، وذلك في ظل المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، وما توفره من فرص استثمارية وصناعية هائلة، فضلاً عن إمكانية استفادة الشركات الصربية من مجموعة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالدول العربية والأفريقية.


جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي،  لوزير خارجية جمهورية صربيا نيكولا سيلاكوفيتش، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير ميروسلاف يستوفيان مدير إدارة الشرق الأوسط بالخارجية الصربية، والسفيرة الصربية بالقاهرة سوزانا بوسكوفيتش.


وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع صربيا على امتداد أكثر من 100 عام شهدت مسيرة تعاون بناء ومثمر بين الجانبين، سواء على المستوى الثنائي أو الدولي، وأسست الدولتان حركة عدم الانحياز في ستينيات القرن الماضي.


ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الصربي عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مؤكداً الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز علاقات صربيا مع مصر، لاسيما في ظل التجربة التنموية الناجحة والملهمة التي تشهدها مصر حاليا بقيادة الرئيس السيسي في جميع المجالات.


كما أعرب عن تثمين بلاده للجهود المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي بأسره، مؤكداً الحرص على مواصلة التعاون مع مصر على مختلف المستويات للتصدي للتحديات التي تواجه ضفتي المتوسط، وذلك في ظل العلاقة المباشرة بين الأمن في أوروبا والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


وفي هذا الإطار، أشاد وزير الخارجية الصربي بجهود مصر لتعزيز جسور الحوار بين الدول الإفريقية والعربية والأوروبية، وكذلك جهود مكافحة الفكر المتطرف وإرساء مبادئ وقيم قبول الآخر وحرية الاختيار والتسامح.

أحمد أيوب الإرهاب مواجهة الإرهاب الأزمة السورية القضية الفلسطينية

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