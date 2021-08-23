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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتحب الصيف ولا الشتاء| شاهد رأى المواطنين.. فيديو

فتاة مصرية
فتاة مصرية

الصيف ولا الشتاء؟.. عرض برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة تن، تقرير فيديو من الشارع، حيث وجهت كاميرا البرنامج السؤال الأكثر صعوبة على مدار التاريخ، وهو بتحب الصيف ولا الشتاء؟ و تصف الصيف بـ أيه.


وقال أحد الشباب خلال التقرير" الصيف حر وحاجة صعبة جدًا" بينما قال أخر أن الصيف جميل عشان بنروح المصايف.
وفى نفس السياق قالت فتاة : " الصيف صعب للغاية.. وكلة نار وصعب، ونفسي أن الصيف يخلص خالص و الشتاء يجي".
وقالت فتاة آخري:" طبعًا بحب الشتاء, الصيف حاجة كلها صعبة و التكييف شغال طول اليوم".

 


 

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 23 -8-2021

 

استعرض برنامج "8 الصبح " المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 23 -8- 2021، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية أسماء يوسف، إن هناك انخفاضا فى درجات الحرارة اليوم الاثنين، عن الأيام السابقة، مؤكدة أن فصل الصيف أوشك على الانتهاء، ونحن فى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس.

وطالبت الإعلامية أسماء يوسف، المواطنين بتناول المياه بكميات كبيرة فى هذه الفترة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الطقس اليوم الاثنين، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون الطقس اليوم ، ليلا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، وتتجاوز نسبة الرطوبة في الجو 90%.

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة، في الطقس ، تكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة
وتكون درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 25.
السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 26.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28.
شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 26.
جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 28.

نسب الرطوبة
أما عن نسبة الرطوبة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:
لقاهرة الكبرى والوجه البحري 88 للعظمى والصغرى 35.
السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 40.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30.
شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25.
جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.

 

الشتاء حالة الطقس الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية

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