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الحيز الجغرافي .. نصيحة مهمة لـ طلاب الثانوية العامة في التنسيق "فيديو"

الدكتور السيد خاطر
الدكتور السيد خاطر عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الاجتماع

خصص برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة تن، تقرير فيديو من داخل معامل تنسيق الثانوية العامة بجامعة القاهرة.


وقال الدكتور السيد خاطر عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الاجتماعية بجامعة القاهرة، إن الكلية على مدار سنوات عديدة تقدم خدمة التنسيق الإلكتروني لـ طلاب الثانوية العامة و الشهادات الفنية و المعادلة.


ولفت أنه تم توفير وتجهيز ثلاثة معامل بأكمل الشبكات، من أجل تقديم الخدمات للطلابـ تقدر بـ 100 جهاز كمبيوتر.


ولفت أن الإقبال يوم السبت كان ضعيفا، ولكن الأحد و اليوم هناك إقبال كبير من طلاب الثانوية على التنسيق.


وأشار إلى أن الكلية تتخذ الإجراءات المناسبة لحماية الطلاب من كورونا، وهناك أماكن انتظار، وهناك تباعد، وهناك تعقيم يتم بشكل مستمر.


وطالب الطلاب بالتركيز على الكليات الموجودة فى الحيز الجغرافي، وبعد ذلك الكليات الأقرب ثم الأقرب.

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