تنسيق الكليات 2021.. مسئولو معامل الجامعات يكشفون أكثر الكليات تسجيلا للرغبات

شهدت المرحلة الأولي من تنسيق الكليات 2021 إقبالا كثيفا على معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية من جانب طلاب الثانوية العامة الناجحين ضمن المرحلة الأولى من التنسيق .

وفي ذات السياق قال وائل السيد مسئول مكتب التنسيق بكلية الزراعة جامعة عين شمس إن الكلية تشهد اقبالا كثيفا اليوم من جانب طلاب الثانوية العامة ضمن المرحلة الاولي من تنسيق الكليات 2021 .

وأضاف مسئول مكتب التنسيق خلال تصريحاته لـ صدي البلد ان بكلية الزراعة جامعة عين شمس اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية للمحافظة علي سلامة الطلاب من الزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة .

وأكد وائل السيد علي جاهزية معمل الحاسب الآلي الموجودة بكلية الزراعة جامعة عين شمس؛ لتوزيع الطلاب عليهم مع توفير التباعد الاجتماعى حرصًا على سلامة الجميع، كما قامت إدارة الكلية بتوفير مجموعة من الإرشادات للإجابة عن جميع استفسارات الطلاب أثناء التسجيل.

وأشار مسئول التنسيق بكلية الزراعة جامعة عين شمس الي ان طلاب علمي علوم كافة حتي أصحب المجاميع الضعيفة يسجلون اولي رغباتهم بكليات القطاع الطبي وينتهوا بكلية العلوم

أما ع طلاب علمي رياضية يبدأون بتسجيل رغباتهم بكلية الهندسة وحاسبات ومعلومات، وبالنسبة لطلاب الشعبة الادبية يبدأون بكلية اقتصاد وعلوم سياسة واعلام والسن وتجارة وحقوق في المؤخرة مشيرا الي ان معظم الفتيات تسجلن كلية التربية اول رغباتهم .

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ومن جانيها قالت خديجة الصادق، مدير مسئول تنسيق كلية الهندسة جامعة عين شمس، ان الكلية شهدت اقبالا كثيفا اليوم وامس من جانب طلاب الثانوية العامة ضمن المرحلة الاولي يـ تنسيق الكليات 2021 .

وكشفت خديجة الصادق خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أن الكليات الاكثر تسجيلا للرغبات من جانب طلاب الثانوية العامة يأتي في المقدمة القطاع الطبي بالنسبة لكافة طلاب علمي علوم حتي اذا كان الطالب حاصل علي 50% وينتهي بكلية العلوم ، وفي المقابل طلاب علمي رياضة يسجلون اولي راغباتهم هندسة وحاسبات ومعلومات اما عن طلاب الشعبة الادبية يبدأون تسجيل رغباتهم في كلية سياسة واقتصاد وآثار و آداب و تربية .

تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2021

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب تنسيق الكليات 2021 ، صباح اليوم الإثنين، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 55 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

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وأكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل.

كما أوضح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا حتى الثالثة ظهرًا يوميًا اعتبارًا من السبت الموافق 21 أغسطس الجاري.

ويؤكد المتحدث الرسمى بأنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

يذكر أن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد بدأت السبت ٢١ أغسطس وتستمر حتى السابعة من مساء الأربعاء ٢٥ أغسطس.