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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

منتدى بتانة الأدبي يناقش رواية سوناتا عزيزة للكاتبة أميرة بهي الدين

غلاف الرواية
غلاف الرواية

يعود منتدى بتانة الأدبى والثقافى بعد انقطاع طارئ بسبب  كوفيد 19 بأمسية تقام مساء الأول من سبتمبر بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك. 
ويستهل المنتدى فعالياته بحفل توقيع ومناقشة رواية سوناتا عزيزة أحدث إصدارات الكاتبة أميرة بهي الدين بمشاركة الناقد الدكتور يسرى عبدالله، والناقد والمبدع الدكتور محمد سليم شوشة  بحضور لفيف من الأدباء و المثقفين .


وتناقش بهي الدين "سوناتا عزيزة" وأحداثها التي تمتد منذ ثلاثينات القرن الماضي وحتى ٢٠١٠ ، وتحكي الرواية عن بطلتها " عزيزة هانم " التي عاشت حكايتها و حياتها ما بين عوالم  وأماكن وثقافات مختلفة ،  ما بين  حلوان وكفر السعداوي في مصر ، و بيرن و جينيف في سويسرا  وتمتد أحداث الرواية من مقاهي  مدينة انسي الفرنسية إلى مدرسة الراهبات بالمنصورة .


تعزف البطلة  "عزيزة هانم" عبر أحداث الرواية نغمتها " سوناتا عزيزة " تحكي رحلتها حياتها التي عاشتها برفقة شوبان الذي صاحبها أيامها ، تبكي بأوتار "ذكريات الماضي" وتحكي عن كل الليالي الموحشة التي عاشتها بنغمات "رياح الشتاء" و تبتسم ابتسامتها النهارية بالوان وبهجة "فالس الربيع".. 


و تعد " سوناتا عزيزة " هي الرواية الأحدث لأميرة بهي الدين بعد  "برديات مدن الياسمين" و روايات " أنا كنت عيدك، يوميات ميت، موال الوصل والوجع، تعويذة العشق والدموع ، العيد "، بخلاف مجموعاتها القصصية التي بدأت نشرها منذ عام 2010.

منتدى بتانة الأدبى والثقافى مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك رواية سوناتا عزيزة الكاتبة أميرة بهي الدين الناقد الدكتور يسرى عبدالل المبدع الدكتور محمد سليم شوشة

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