التخطيط: توقعات بارتفاع ناتج أنشطة البترول إلى 710 مليارات جنيه خلال2022

تستهدف خطة عام 21-2022 لـ قطاع البترول زيادة الإنتاج بقطاع الاستخراجات (الزيت الخام، والغاز، واستخراجات أخرى) وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية إلى نحو 1,31 تريليون جنيه، وذلك وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأضاف تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المقدر ارتفاع ناتج الأنشطة الاستخراجية وتكرير البترول إلى نحو 710 مليارات جنيه بالأسعار الجارية في عام الخطة مُقابل 642,5 مليار جنيه مُتوقّع عام 20/2021 مُحقّقًا معدل نمو 10,5%.

وأشار التقرير إلى أن خطة عام 21/2022، تتضّمن إنتاج نحو 3,44 مليون قدم3 من الزيت الخام والـمُتكثّفات والبوتجاز، ونحو 2,6 تريليون قدم3 من الغاز الطبيعي، و 4,37 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية، و13 مليون طن من الخامات التعدينية.



وفيما يتعلق بالرؤية التنموية لقطاع البترول، أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنها تتمثل في تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لـمُواكبة مُتطلّبات التنمية الـمُستدامة وتعظيم مُساهمة قطاع البترول في الدخل القومي، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة.