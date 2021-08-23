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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. آداب القاهرة تعلن عن برنامج الترجمة التخصصية "فرنساوي"

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن برنامج الترجمة التخصصية باللغة الفرنسية بالكلية للعام الدراسى الجديد 2021-2022 .

 

وقال الدكتور شريف شاهين ، أن البرنامج يقوم بإعداد مترخم متخصص ينافس نظيره فى الأكاديميات العالمية ويستطيع المنافسة فى سوق العمل على الأصعدة المحلية والإقليمية ، كما يقوم بإعداد كوادر من المترجمين للعمل فى المجالات التقليدية و المستحدثة لدى المؤسسات الدولية والافريقية والمحلية. 

 

على الجانب الاخر ، أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن حصول الكلية على شهادة الأيزو iso900:2015 .

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ومن جانبه قال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لـ صدى البلد : “بدأنا في أكتوبر ٢٠٢٠ بتشكيل وحدة جديدة باسم جودة هيكلة الإدارة وتهدف الي تحقيق مجموعة من الأهداف التي تصب معظمها لصالح إرضاء العميل سواء الطالب او الخريج او ولي الامر او عضو هيئة التدريس او الإداري او العامل من خلال مراجعة شاملة لكافة إجراءات العمل وفق معيار الايزو رقم ٩٠٠١ لعام ٢٠١٥ معيار جودة الإدارة”.

 

وأضاف الدكتور شريف شاهين :" تم التعاقد مع احدى شركات التأهيل لهذا الغرض وبحمد الله تم الحصول علي الاعتماد ومنح الشهادة يوم امس وسوف تصل لنا في الأسبوع الأول من سبتمبر القادم".

شروط التحاق طلاب الثانوية العامة بقسم الجغرافيا في آداب القاهرة


على الجانب الاخر ، كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن شروط التحاق طلاب الثانوية العامة بقسم  الجغرافيا  لعام 2021-2022.

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لـ صدى البلد، إن شرط الالتحاق بقسم  الجغرافيا   بـ كلية الآداب أن يكون الطالب حاصلا على أعلى مجموع اعتباري.

وفى نفس السياق، أكد الدكتور شريف شاهين، أن الدبلومات لديها عدة شروط يجب توافرها فى الطالب حتى يقدر على الالتحاق بها.

وأشار “شاهين”، إلى أن الشروط تتمثل في أن يكون الطالب حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو درجة جامعية معادلة لها، وأن يجتاز امتحان القسم الذى يرغب في الالتحاق به.

 

الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب كلية الاداب جامعة القاهرة جامعة القاهرة برنامج الترجمة التخصصية اللغة الفرنسية

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