أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات اليوم الإثنين 23-8-2021.. تفاصيل

واصلت أسعار الذهب في مصر الارتفاع خلال تعاملات اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة بارتفاع بلغ 7جنيهات في الجرام الواحد وفقا لآخر تحديث.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين 902 جنيها مقابل 894 جنيها خلال تعاملات أمس بارتفاع بلغ 8 جنيهات.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الإثنين نحو 826 جنيها مقابل 819 جنيها أمس الاحد.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 789 جنيها مقابل 782 جنيها خلال تعاملات أمس بارتفاع بلغ 7 جنيهات.

ووصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين 677 جنيها مقابل 670 جنيها للجرام الواحد.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين 527 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين 453 جنيها.

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.