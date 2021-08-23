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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الإعلامية أسماء مصطفى تكشف عن تفاصيل معاناتها مع مرض السرطان

الاعلامية اسماء مصطفى
الاعلامية اسماء مصطفى

"مساء الخيرات عليكم وتحياتى وشكرى لكل الناس الجميلة على الصفحة ردا على سوال بتسأله كتير جدا. هو أنا ليه مش بحكى تجربتى وتفاصيل المعركة مع المرض اللعين مع إن فى ناس كتير عملت كده وإن ده مهم علشان غيرى يستفيد"، عبارات دونتها الإعلامية أسماء مصطفى عبر صفحته الشخصية على فيسبوك لتزيح الستار عن صراعها مع مرض السرطان خلال الفترة الماضية وسط تعاطف المئات من محبيها.

 

وشرحت الاعلامية" أسماء مصطفى" المذيعة بقناة سي بي سي اكسترا  قصة إصابتها قائلة “ الإجابة ببساطة إنى مقتنعة ومدركة إن مريض السرطان بيقدر يفيد غيره بتجربته وبيكون فعلا فيها أمور كتيرة واحيانا معقدة جدا بس انا ما زالت فى هذه المحنة وحتى الان واللحظة معنديش جديد غير انى منتظرة انى مع الفحص الجاى باذن الله الاقى استجابة للعلاج واكيد باذن الله لما ربنا يكتبلى الشفاء من عنده هطلع واقول واتكلم معاكم كتير نفسى اكون مفيدة فعلا للناس بس حاليا مينفعش ".

 

وتابعت الإعلامية " أسماء" عبر منشورها " الحاجة الثانية زى ما وضحت قبل كده ده مرض ملوش كتالوج فى ناس نفس حالتى وكانت ظروفهم أفضل منى وفى العكس طبعا الشئ الأهم اللى هنصح بيه وبكرره مفيش حالة زى الثانية حتى لو كانت نفس الإصابة لأن جسمنا مش واحد ولا هنعانى نفس الأعراض أنواع السرطان واحدة ولا العلاجات واحدة ولا الأجسام واحدة".


وتابعت أسماء مصطفى عبر منشورها"علشان كده بلاش تبادل خبرات الأدوية لأن دى يحددها الطبيب المختص فقط حسب كل شخص وفى حالات معقدة زى حالاتى بتاخد أكثر من نوع علاج كيمو مع بعض وكل شوية تعديل رجاء نخلى بالنا نتوكل على الله وناخد بالأسباب وربنا كريم وان شاء الله اقابلكم على خير".

واعتذرت الإعلامية أسماء لجمهورها قائلة بعتذر على الايف فى الظروف الحالية صعب لأنى عاوزاكم تشوفوني كويسة وده نقطة تانية اكيد هنتكلم بردوا عنها وهى نظرة الاخرين لمريض السرطان بعد ما المرض والكيمو يفترسوه وربنا يهونها من عنده".

أسماء مصطفى الإعلامية أسماء مصطفى مرض السرطان السرطان اخبار منوعات منوعات

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