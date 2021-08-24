البنك المركزي:1.03 تريليون جنيه أرصدة الإقراض للحكومة في مايو الماضي

ارتفعت أرصدة الإقراض المقدمة لعملاء الحكومة بالبنوك لـ 1.03 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 817.9 مليار جنيه في ديسمبر السابق له بعد ان كان 668.35 مليار جنيه في يونيو 2020.



وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن حجم الإقراض لعملاء البنوك من الحكومة بالعملة المحلية لـ 746.75 مليار جنيه في مايو السابق مقابل 542.6 مليار جنيه في ديسمبر 2020 ومقارنة بـ 668.35 مليار جنيه في يونيو الماضي.



وبلغت جملة القروض المقدمة لعملاء البنوك من الحكومة بالعملات الأجنبية نحو 278.5 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 275.3 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ 266.55 مليار جنيه في يونيو 2020



وسجلت أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك من غير الحكومة نحو 1.75 تريليون جنيه في مايو السابق مقابل 1.64 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي ومقارنة بـ 1.511 تريليون جنيه يونيو 2020.



وبلغت أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بالعملة المحلية نحو 1.503 تريليون جنيه في مايو السابق مقابل 1.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2020 ومقارنة بـ1.3 تريليون جنيه في يونيو 2020.

