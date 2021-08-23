إعلان قائمة السعودية لمواجهة عُمان وفيتنام في تصفيات المونديال

كشف الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني لمنتخب السعودية، قائمة “ الأخضر” استعدادًا لخوض مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم “قطر 2022".
قائمة السعودية
وضمت القائمة 25 لاعبًا، وهم:
في حراسة المرمى: محمد العويس- فواز القرني- زيد البواردي- محمد الربيعي
خط الدفاع: محمد خبراني- عبدالله مادو- عبدالإله العمري- علي البليهي- سعود عبدالحميد- ياسر الشهراني- محمد البريك- سلطان الغنام
خط الوسط: عبدالله عطيف- علي الحسن- عبدالإله المالكي - محمد كنو - علي الأسمري- سلمان الفرج- سامي النجعي
خط الهجوم: فهد المولد، عبدالرحمن الغريب- سالم الدوسري- أيمن يحيى- عبدالله الحمدان- صالح الشهري
وسيواجه المنتخب السعودي منتخبي فيتنام وعُمان، في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر