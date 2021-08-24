عدم وجود مواصلات معاناة يعيشها أهالى قرية الهياتم في المحلة الكبرى

استغاث أهالى قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم وجود مواصلات.

وقال الأهالى فى رسالتهم: نعانى أشد المعاناة من سفرنا يوميا صباحا ومساء من عدم وجود مواصلات مباشرة خط سير الهياتم / المحلة الكبرى لأن تم عمل موقف مركزى لجميع قرى مركز المحلة، والتى يؤدى الى متاعب المواطنين وطالبة المدارس وخصوصا كبار السن رجال ونساء وأطفالهم صغار وانتقال كثير من سيارات الميكروباص من سيارة الى سيارة أخرى.

وأضاف عمال شركة مصر غزل المحلة وخصوصا يعملون 3 ورديات على مدار24 ساعة مستمرة، واحنا الآن فى التوقيت الشتوى والجو بارد ليلا ونهارا وقد تم ارسال عدة شكاوى ولم نجد حل حتى الآن لهذه المشكلة.

وناشدوا حل هذه المشكلة ويتم إرسال عدد من الاتوبيسات التابعة لشركة الانجليزية لأنها كانت تعمل خط الهياتم وتم سحبها لعدم الاحتكاك سائقين سيارات الأجرة الميكروباص مع سائقين الاتوبيسات الانجليزية لخدمات وراحة الاهالى بالقريه ودى صورة من الاتوبيسات التى تعمل بقرية الهياتم أو السماح لدخول سيارات الأجرة الميكرباص من الهياتم الى مدينة المحلة الكبرى مباشرة ونرجو النظره الينا بعين الرحمة وعين الخوف على المواطنين.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.