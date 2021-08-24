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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

أيمن بهجت قمر: عمرو دياب واقف لوحده أمام لون المهرجانات وأغانيهم

ايمن بهجت قمر
ايمن بهجت قمر

تحدث المؤلف والشاعر أيمن بهجت قمر عن النجم  عمرو دياب ومنافسته لأغاني المهرجانات والموسيقى التي أصبحت رائجة بشدة. 

 

وقال أيمن بهجت قمر خلال ندوته في موقع صدى البلد:"عمرو دياب  وافق لوحده بقاله سنتين أو ثلاثة ضد هذا النوع من الأغاني ،والناس بتقولك  هو عمرو دياب عمال  بيعمل في اغاني نفس اللون ليه ؟!. 

 

أضاف أيمن بهجت قمر :" عمرو دياب عمل كدة ، عشان لما يبقي في اماكن بيتذاع فيها هذا اللون من الأغاني ،  يبقي فيه لعمرو دياب شغل ينزل، لكن هما لو عملوا ده وعمرو قعد يغني تملي معاك فبالتأكيد دول اللي هيشتغلو لوحدهم عشان في ناس بتحبهم". 

 

تابع أيمن بهجت قمر في مهرجانات كويسه وهناك اولاد فيهم شاطرين جداا ،طبيعي المطرب بيبقي عايز  يجرب ومش اي حد يليق عليه برضه ،فمثلا عمرو دياب مش هينفع تسمع صوت المزيكا بس هيعملك اغنيه تشتغل ف سهره اللي بيشتغل فيها اغاني المهرجانات عمرو دياب لسه موجود وبقوه ونجاح هو بيعمل لونه بس عامل اللون اللي يليق علي انه يبقي موجود". 

 

أيمن بهجت قمر يكشف سر اعتزاله الفن

 

كشف الكاتب والمؤلف أيمن بهجت قمر، عن سبب اعتزال الفن قائلاً :"السوشيال السوشيال ميديا سلاح ذو حدين بتخليك تاخذ قرار سريع". 

 

وأضاف أيمن بهجت قمر  "خلال ندوته بموقع صدى البلد :" في الطبيعي قبل ظهور السوشيال ميديا وأخذت قرار أني اعتزال مثلا اقوم مكلم خالد اقولة نزلي خبر اعتزال بيقولي فكر طب خد القرار بكرا علشان احنا أصحاب". 

 

وأردف أيمن بهجت قمر  :"القرار دا أنا أخذته  وكان فيه أدوات معينة لأن انا عمري ما بنجح لوحدي أنا في أيدي ملحنين وموزعين معينين لافتا في الفترة دي حسيت بشوية مضايقات وصعوبات فقولت أنا هركز في كتابة الدراما وهبعد عن هذا المجال علشان ملقيش نفسي قليت فيه". 

 

وأكمل أيمن بهجت قمر :" يعني مثلا وأنا بكتب مسلسل الأستاذ عادل امام، أخذ سنتين كتابة طول الفترة دي نادرا لما بكتب أغاني مشيرًا انه يريد تعويض غيابة وأن البعد كان بيدوني روح عالية جدا".

 

واستطرد أيمن بهجت قمر  :لو سألتني دالوقت عندك أغنية؟ هقولك لا معنديش أنا اعرف ناس عندها أغاني سلو وأغاني سريعة انا متقلقيش عندي حاجة انا ديما جديد.

 

كما تحدث  عن سر ارتفاع إيرادات السينما متسائلا لية في الخارج بيعملوا فيلم زي تيتانك والأفلام العظمة دي؟. 

 

وأجاب "قمر" خلال ندوته بموقع صدى البلد :"لأن عندهم دور عرض رهيب، وعندهم أسواق خارجية بيعوفوا يطلعوا فلوس، مشيرًا إلى أن في بعض الأحيان يحصد الفيلم مليار جنية  تقريبا" . 

 

وتابع :لما دور العرض بتزيد دا في صالح الصناعة وفي ظل الإيرادات العالية يوجد بعض الأفلام التي لم تحقق إيرادات في ظل وجود دور العرض وفي ظل سعر التذكرة المرتفعة. 

 

وأردف:" فيلم أسف على الازعاج كان عامل 28 مليون تقريبا وفيلم  x لارج  عامل بضع و30 مليون جنية تقريبا لافتًا لو اتعرضوا النهاردة في ظل التذكرة المرتف هيحققوا فوق 100 مليون جنيه، انهاردة سعر التذكرة 150جنية، وفي زمن عرض الأفلام دي كان سعرها 25 جنية". 

 

وأكد أيمن بهجت قمر :" أن زيادة التذكرة وزيادة دور العرض كان في صالح الصناعة بالإضافة إلى زيادة الحفلات ".

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