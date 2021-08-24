نضال الشافعي: لست مادة خصبة للتريندات والسوشيال ميديا تسيطر عليها العاطفة.. حوار

كشف الفنان نضال الشافعي خلال حواره مع موقع صدى البلد عن كواليس مسلسل هجمة مرتدة، وتعاونه مع النجم أحمد عز.

وقال نضال الشافعي :" لولا الحب للفكره لفريق العمل والصداقه اللي كانت متواجدة ، اعتقد أن هذا المسلسل كان ممكن يكون مشاكله اكبر من كدا بكتير".

أضاف نضال الشافعي:" أحمد عز نجم كبير و متصالح مع نفسه للغاية ، عارف هو بيعمل وعايز يعمل ايه ومركز جدا في شغله ،وعلي المستوي الانساني هو راجل محترم واخ وصديق، هو فعلا بصراحه نجم كبير "

تابع نضال الشافعي :"أحمد علاء مخرج كبير وغني عن التعريف وكنت سعيد إني اشتغلت معاه في اول فيلم يعمله، عملت معاه في فيلم بدل فاقد".

وقال نضال الشافعي :" كلمني أحمد علاء وقالي عايزك تيجي معايا ضيف شرف في بدل فاقد مع احمد عز ووافقت طبعا ، وعملت ضيف شرف في أول خمس دقايق من الفيلم وكانوا بالنسبة لي من أهم مشاهدي في السينما ، احمد علاء فعلا شاطر وبيعرف يوجه الممثل وأنا سعيد بالعمل مع كل طاقم العمل ".

أكد الفنان نضال الشافعي عن أهمية الفن والأعمال الوطنية ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي في توعية الشعب وحماية المجتمع .

وقال نضال الشافعي :" الاعمال الوطنية تعد أعمال متميزة ويعود ذلك إلى القائمين على الفن في مصر من القيادة السياسية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي".

أضاف نضال الشافعي :" القيادة السياسية ودور الأعمال الوطنية في قدرتها على حماية المجتمع والوطن و انها تقدر تساعد البلد في التنمية الحقيقة وتشكيل وعي صحيح عند الناس ".

تابع نضال الشافعي :" فعندما كنت في مؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي عند عرض فيلم "الممر "فتحدث أنه يريد هذة النوعية من الافلام ؛ كل ستة اشهر علي الاقل ".

اختتم :" فهذا يوضح الوعي الكبير لدى القوة السياسية في مصر وأهمية الفن وانه يساعد على صيانة المجتمع ونفوس الشباب ".

نضال الشافعي يتحدث عن الشهيد محمد مبروك:

كشف الفنان نضال الشافعي عن رد فعله لحظة استشهاد الشهيد محمد مبروك خلال مسلسل" الاختيار ٢ ".

وقال نضال الشافعي :" لحظة استشهاد الشهيد محمد مبروك والجمهور متابع اللحظة والإرهابيين أثناء تحضيرهم لاغتياله .. كنت قاعد في البيت بتشال واتحط .. كنت مستغرب ازاى حصل كدة ".

أضاف نضال الشافعي:" إحنا محتاجين أعمال كثيرة من هذا النوع علشان نفضل محافظين على نفسنا.. من كل المؤامرات التي تحدث علينا .. والسم في العسل الذي أصبح يتم وضعه لنا للناس البسيطه ".

تابع : الموضوع فيه شفافية كبيرة من القائمين على هذة الأعمال .. حيث يتم وضع حقائق في المسلسل .. ففي مسلسل الاختيار ٢ قدم بيتر ميمي الدراما الوثائقية الواقعية .. بوجود مشاهد من الدراما وربطها بالواقع الذي حدث من وثائق حقيقية.. حتي لا يعطي الفرصة لاي شخص ان يشكك في نزاهه المشاهد ".

وكشف نضال الشافعي عن كواليس تعامله مع الفنان أحمد زاهر في فيلم "زنزانة ٧".

وقال نضال الشافعي:"عندما كنت مع احمد زاهر في فيلم " زنزانة 7" كان هناك مبارة تمثيلية كبيرة ومنافسة".

أضاف نضال الشافعي:" أحمد زاهر غول تمثيل ممثل مرعب في التمثيل ، وبالتالي فمشاركتنا كانت كالمباراة مش هاتقدر مثلا تنسب المكسب ل شحص معين.

تابع نضال الشافعي :" الناس بدأت تفهم دلوقتي كل حاجة من كم التمثيل؛ فمثلا مسلسل القاهره كابول ؛ تقول ياخرابي ده في كميه تمثيل ،قأصبح لدينا جمهور لديه وعي كبير :".

وكشف الفنان نضال الشافعي عن تفاصيل وكواليس مسلسل هجمة مرتدة والاختيار 2، ودورهما في نشر الوعي لدى الشباب المصري.

قال نضال الشافعي :" انا شايف إذا كنا بنقول ان مسلسل الاختيار 2 بيجسد المؤامرة التي حدثت على البلد ،فنحن من الممكن أن نقول بأن مسلسل هجمه مرتده ساهم هو الاخر في ذلك؛ فمن الممكن عندما نكتب اسم هجمه مرتده نضع بين قوسين (اختيار 3)" .

أضاف نضال الشافعي :" لان المسلسلين مرتبطين ببعضهما البعض ، فهجمه مرتده تكشف قوى الشر في الخارج ومردودها وخيوط المؤامرة التي حدثت في مصر بعد عام 2011 .

تابع نضال الشافعي :" انا كمواطن عندما كنت أقرا المسلسل او المسلسلين بالتحديد وجدت كم الحقائق في هجمه مرتده انك كانسان عادي اوبسيط هتتفاجأ بيها لانها من ملفات حقيقية، وستنبهر أن ذلك قد حدث .

وقال نضال الشافعي :" الموضوع كبير، و لولا اننا دولة مؤسسات كبيره و قويه جدا ومن الناحية الأمنيه الخارجيه بتاعتنا عظيمه جدا، فأنا أرى أن مسلسلي “هجمة مرتدة والاختيار 2” كانا رسائل مباشره وغير مباشره لتشكيل الوعي عند المواطن البسيط ولزرع فكره الانتماء والوطنية عند الشباب.

كشف الفنان نضال الشافعي عن كواليس تحضيره لمسلسل هجمة مرتدة، وعن تعاونه مع ضباط من المخابرات .

وقال نضال الشافعي: "ضابط المخابرات ماينفعش تاخد من عينه حاجه او بشكل عام، وأي كلام يتقال بياخد منه أكثر ما يعطيك".

وأضاف نضال الشافعي:" لديهم حاله من الهدوء ؛ ولكن الفنان عكسه تماما ؛ لأنه الفنان يتكلم أكثر لاني لانه مؤدي اكثر وبيسمع قليل وهذا ما يجعله يقع في الأخطاء ".

وتابع نضال الشافعي :" في ناس طبيعتها بتسمع كتير ولكن تتكلم قليل، يمكن تلخيص شخصية ضابط المخابرات أنه تليق عليه جمله (خير الكلام ما قل ودل).

أكد نضال الشافعي :" هما ناس افاضل جدا، مثل ما تتحدث على رأفت الهجان الذي أداة الفنان الراحل القدير محمود عبد العزيز بكل امتياز .

كشف ضال الشافعي عن اخر أعمالة الفنية فيلم "ولاد زهرة ".

وقال نضال الشافعي:" فيلم ولاد زهره من إخراج معتز حسام وهو فيلم شبابي يحتوى على مجموعه من الشباب".

أضاف نضال الشافعي:" أنا سعيد للغاية انني ساكون هؤلاء الشباب هذا العمل ؛ فنحن بجانب بعضنا البعض ونحقق فكرة المباراة التمثيلية ".

تابع نضال الشافعي :"المنتج جمال فؤاد يحاول ان يقدم تجربه محترمه جدا و أتمني ان يكون العمل عند حسن ظن الجمهور ".

أكد نضال الشافعي :" ممكن الانطباع الأول عن الفيلم ده بيفكرني بالأفلام بتاعت فكره يوسف شاهين مثل فيلم الأرض ؛ شئ في هذا الإطار".

قال نضال الشافعي :" فكرة الفيلم تقترب من الريف المصري وتفاصيل الفلاح المصري وفكره قوه الارض و انها نتمسك بها تحت اي ظرف من الظروف".

اختتم :" اعتقد ان الاجيال الحالية لابد ان نزرع فيها بعض التفاصيل القريبه من هذا النوع من الأفلام ؛ كما كشف انه يحضر لفيلم يحمل اسم تسعه ملي.

كشف الفنان نضال الشافعي عن رأيه في التريندات على السوشيال ميديا.

وقال نضال الشافعي: "أنا لست مهتم بفكرة التريندات؛ أنا لست ماده خصبة لهذا النوع انني أقوم بتريند لسبب معين ".

وأضاف نضال الشافعي: "هي في الحقيقة مدارس؛ فهناك من يهوى التريند، وهناك مدرسة أخرى تنفر منه ،فأستاذنا الكبير يحيي الفخراني او استاذ عادل امام لو حسبت عدد اللقاءات التي ظهروا فيها طوال تاريخهم فستجد عدد قليل جدا".

تابع نضال الشافعي: "أنا بتكلم بالذات علي دكتور يحيي الفخراني لانه اتسأل سؤال؛ لماذا لا تظهر في البرامج كثيرا وخاصة في شهر رمضان في عز نجاحك ؟ ".

وقال نضال الشافعي :" وكان رد استاذ يحيي الفخراني أنه كفنان يحب فكره التمثيل ، فعندما يظهر بشخصيه يحيي الفخراني يشعر أنه يفصل الناس عن الشخصية التي يقدمها ".