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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أين يذهب الأفغان بعد إجلائهم من كابول؟ البنتاجون يكشف

هانك تيلور نائب رئيس
هانك تيلور نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي

قال هانك تيلور نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي، اليوم، إن هناك 4 قواعد عسكرية أمريكية جاهزة لاستقبال من يتم إجلاؤهم من الأفغان، في ولايات “نيوجيرسي، ويسكونسين، تكساس، فيرجينيا”.


جاء ذلك في سياق تصريحات أدلى بها تيلور، اليوم، بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، ضمن استعراض الجهود الأمريكية لمعالجة الوضع في أفغانستان.


وفي سياق متصل، قال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون إن القيادة الشمالية الأمريكية تواصل استعداداتها لضمان استيعاب نحو 25 ألف شخص خلال الأيام والأسابيع المقبلة.


وأضاف أنه بعد نقل الأفغان الذين تم إجلاؤهم من مطار كابول يتم إيداعهم في ملاذات آمنة في عدد من الدول، معربا عن تقدير بلاده لدعم هذه الدول.


وذكر أن حتى صباح اليوم غادرت كابول طائرتين عسكريتين أمريكية من طراز سي ـ 17 وثلاث طائرات عسكرية من طراز سي ـ 130 إضافة إلى 61 رحلة تجارية وعسكرية أخرى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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