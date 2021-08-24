طعام يخفض مستويات الكوليسترول عند إضافته إلى نظامك الغذائي.. اكتشفه

يمكن أن يكون ارتفاع الكوليسترول ضارًا جدًا بصحة القلب والأوعية الدموية ، لذلك من الضروري الحفاظ على مستوياتها ضمن نطاقات صحية. حددت دراسة جديدة طعامًا جديدًا يمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول الخطير.



طعام يساعد على خفض نسبة الكوليسترول فى دمك

يشير ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى وجود مواد دهنية في الدم تسد الشرايين وتزيد من مخاطر حدوث مضاعفات صحية خطيرة بما في ذلك السكتة الدماغية والنوبات القلبية. يؤثر النظام الغذائي ، وخاصة الدهون والكربوهيدرات ، بشكل كبير على الكوليسترول. ومع ذلك ، فقد وجدت دراسة جديدة أن إضافة البقان أوپيكان أو الجوز الأمريكي (Carya illinoinensis)، هي نوع من النباتات الجوزية موطنه الأصلي المكسيك والجنوب الأمريكي ،وتعتبر ثمار أو جوز البقان من أكثر أنواعِ المكسرات المستهلكة في الولايات المتحدة والمكسيك،يمكنك إضافة البقان إلى نظامك الغذائي يمكن أن يقدم نتائج واعدة.

شملت الدراسة 52 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 30 و 75 عامًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية،تم تقسيم المجموعة إلى ثلاث مجموعات منفصلة ، استهلكت المجموعة الأولى 68 جرامًا من البقان يوميًا ، بينما استبدلت المجموعة الثانية البقان بكمية مماثلة من السعرات الحرارية من نظامهم الغذائي المعتاد. مجموعة مراقبة ثالثة لم تأكل البقان.

قام الباحثون بسحب الدم من المشاركين بعد ثمانية أسابيع لتحديد التغيرات في نسبة الدهون في الدم.



أظهرت نتائج الدراسة تحسنًا في ملامح الدهون في الدم بين المشاركين الذين أكلوا البقان.



قال جيمي كوبر ، الأستاذ في أقسام علوم التغذية في FACS وأحد مؤلفي الدراسة: "كان هذا التدخل الغذائي ، عند وضعه في سياق دراسات التدخل المختلفة ، ناجحًا للغاية.

"كان لدينا بعض الأشخاص الذين تحولوا بالفعل من ارتفاع مستوى الكوليسترول في بداية الدراسة إلى عدم وجودهم في هذه الفئة بعد التدخل.

"لم ينتج عن إضافة البقان إلى النظام الغذائي انخفاضًا أكبر وأكثر اتساقًا في إجمالي الكوليسترول و LDL مقارنة بالعديد من التدخلات الأخرى في نمط الحياة ، بل قد يكون أيضًا نهجًا أكثر استدامة للصحة على المدى الطويل.

"سواء أضافها الناس أو استبدلوا الأطعمة الأخرى في النظام الغذائي لهم ، ما زلنا نشهد تحسنًا واستجابات متشابهة إلى حد كبير في الكوليسترول الكلي و LDL على وجه الخصوص."



يعتقد الباحثون أن الانخفاض في الكوليسترول يمكن أن يرجع إلى الخصائص النشطة بيولوجيًا في البقان.

وأضاف كوبر: "تُظهر بعض الأبحاث أنه حتى خفض البروتين الدهني منخفض الكثافة بنسبة واحد بالمائة يرتبط بانخفاض طفيف أو خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي ، لذا فإن هذه التخفيضات مفيدة من الناحية السريرية بالتأكيد."

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية كدليل عام أن الكوليسترول الكلي يجب أن يكون 5 مليمول / لتر أو أقل ، ولكن في المملكة المتحدة ، ثلاثة من كل خمسة بالغين لديهم مستويات كوليسترول إجمالية تبلغ 5 مليمول / لتر أو أعلى.

في الواقع ، يبلغ متوسط ​​مستوى الكوليسترول في المملكة المتحدة 5.6 مليمول / لتر ، وهو ما يمكن أن يكون عامل خطر في الإصابة بأمراض القلب التاجية.

نظرًا تراكم البروتين الدهني منخفض الكثافة أو "الكوليسترول الضار" على جدران الشرايين ، فإنه يؤدي إلى إطلاق مواد التهابية في الدم.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS: “يأكل معظم الناس في المملكة المتحدة الكثير من الدهون المشبعة. يمكن أن يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون غير المشبعة بدلاً من الدهون المشبعة في تقليل مستويات الكوليسترول.

وفقًا لهيئة الصحة ، فإن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة تشمل:

فطائر اللحم

النقانق وقطع اللحم الدهنية

الزبدة

الجبن الصلب

الكعك والبسكويت

الأطعمة التي تحتوي على جوز الهند أو زيت النخيل

مضاعفات ارتفاع الكولسترول

علاوة على ذلك ، من المعروف أنه من الصعب التعرف على ارتفاع الكوليسترول ، لأنه بدون أعراض.

مع ذلك ، نظرًا لأن الرواسب الدهنية تقلل من تدفق الدم عبر الشرايين ، فقد يتسبب ذلك في حدوث مضاعفات بما في ذلك:

ألم الصدر: عند انسداد الشرايين ، قد تشعر بألم في الصدر وأعراض أخرى لمرض القلب التاجي

النوبة القلبية: إذا تمزق البلاك أو تمزق ، يمكن أن تتشكل جلطة دموية وتمنع تدفق الدم ، مما يسبب نوبة قلبية.

السكتة الدماغية: على غرار النوبة القلبية ، تحدث السكتة الدماغية عند انسداد تدفق الدم.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .