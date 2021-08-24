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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: تحديد أماكن لطلاب التقسيم لا يؤثر على تنسيق الثانوية العامة

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

تعلن  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التقارير الإحصائية الرسمية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أعداد طلاب التقسيم الناجحين في  الثانوية العامة الذين يفوق مجموعهم 90% ، يبلغ عددهم 1402 طالب، موزعين على الشعب العلمية الثلاثة (علوم - رياضيات - أدبي).

وتؤكد الوزارة أن طلاب  التقسيم تم تحديد أماكن إضافية لهم في تنسيق المرحلة الأولى، لا تؤثر مُطلقًا على الأماكن المحددة لطلاب الثانوية العامة هذا العام في هذه المرحلة ، وسيتم تطبيق نفس القاعدة في باقي مراحل التنسيق القادمة من خلال تحديد أماكن إضافية لطلاب التنسيق لا تؤثر  على الأماكن المحددة لطلاب الثانوية العامة هذا العام .

 

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تنسيق الجامعات 2021| تفاصيل نظام القبول الإلكتروني الموحد للتقديم بالجامعات الأهلية

 

وتؤكد الوزارة حرصها الكامل على تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، وعدم انتقاص الأماكن التي تم إضافتها لطلاب "التقسيم" من الأماكن المحددة لطلاب الثانوية العامة هذا العام .

وتُهيب الوزارة بالطلاب عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التي يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومُتابعة كافة أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد عبر  قنوات التواصل الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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وزارة التعليم العالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإحصائية الرسمية الواردة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

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