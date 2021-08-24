الرسم والموسيقي حياة.. دينا وغسان في أول معرض للطلاب بمركز بيت الموسيقي

تحت عنوان «الرسم و الموسيقي حياة»، ينظم مركز بيت الموسيقي والرسم المعرض الاول لطلاب الرسم يوم الجمعة ٢٧ اغسطس الجاري في مقر المركز بالتجمع الاول.

ويصاحب ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف خلال العزف على هامش المعرض، مجموعة متميزة من طلاب فصول البيانو والكمان بجانب مشاركة متميزة لمجموعة من امهر طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.



يذكر أن مركز بيت الموسيقي و الرسم أسسه ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف منذ اكثر من ١٥ سنة قدم خلالها للمجتمع العديد من الاطفال والشباب المبدعة في مجالات الموسيقي والفنون المختلفة .