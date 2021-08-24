أصالة: كل الامتنان للدكتور مجدي يعقوب لتكفله بانقاذ حياة اولادنا

وجهت الفنانة أصالة رسالة مؤثرة إلى الجراح المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب لدوره في انقاذ حياة الاطفال .



وكتبت أصالة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “إحتراماً وتقديراً لمؤسّسة لها منّ بعد الله كلّ الفضل بإنقاذ قلوب طيّبة لمّ تحتمل قسوة الحياة فضعفت، وكانت إرادة وإدارة مؤسّسة الدكتور الإنسان مجدي يعقوب متكفّلة بإنقاذ حياة أولادنا”.



وأضافت أصالة : " لي كلّ الشرف بالغناء اليوم لهم ومنّ أجلهم ، كلّ التّوفيق والإمتنان لكلّ من كان على رأس هذه الليلة عسى أنّ نستطيع أنّ نسمو بالموسيقى ونسمو بالعطاء لمنّ يستحق منّا كلّ السّعادة والفخر والفرح بأنّ نقف معهم بإستمتاع ورسم أجمل اللحظات لنا ولهم ، لقاؤنا هذه الليلة لنصنع منها أجمل الذكريات".

كانت أصالة أعلنت قرار انفصالها عبر حسابها على "إنستجرام" قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت مشاعر أولادي".

يذكر أن احدث ألبومات أصالة الفنية، "في قربك" والذي تضمن العديد من الأغاني المتنوعة كان من بينها "جابوا سيرته"، و"نكتة بايخة"، و"حيطة سد"، و"مبقاش سر" وغيرها.