صناع الفن يعلقون في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدراما

عبد الرحيم كمال :

المداخلة تؤكد اهتمام الدولة بالفن

حنان مطاوع :

لدي أمل أن القادم سيكون متنوعاً وجميلاً

نيللى كريم:

الرئيس عبد الفتاح السيسي دائم الاهتمام بالفن والفنانين

إلهام شاهين :

كلام الرئيس محفز

علق عدد من نجوم الفن والدراما لموقع صدى البلد على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأول الاثنين من خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج « صالة التحرير»، أثنى فيها على ضيف الحلقة المؤلف عبد الرحيم كمال.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء أمس الأول الاثنين، إن الحديث عن تجديد الخطاب الروحي أمر مهم، متابعا أنه داعم لأي عمل على مستوى الدولة داخل مصر.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أي عمل فني راقٍ سيجذب المشاهدين لمتابعته، مشيرا إلى أن قضيتنا في مصر قضية الوعي.

وفيما يلي عدد من تعليقات صناع الفن الخاصة لموقع صدى البلد حول حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المؤلف عبد الرحيم كمال

أعرب المؤلف عبد الرحيم كمال عن سعادته بمداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الاعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد التى تحدث فيها عن أهمية الفن من خلال تقديم أعمال راقية تهدف إلى توعية المشاهد وإشادته بأعماله بصفة خاصة.

وقال عبد الرحيم كمال فى تصريح لـ “صدى البلد” إن هذه المداخلة تؤكد اهتمام الدولة بالفن وأنها ترغب فى تقديم أعمال ترتقى بالذوق العام وترغب فى تجديد الخطاب الروحى لدى المواطن البسيط.

وأضاف عبد الرحيم كمال: ليس هناك أى حجة من جانب المبدعين وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه الكامل للفن والاعمال التى تهدف لوعى المواطن وتنمى لديه الانتماء لهذا الوطن وذلك من خلال تقديم المزيد من الأعمال التاريخية والدينية.

وأوضح عبد الرحيم كمال أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع على عاتقى مسؤولية كبيرة ومزيد من الحرص لتقديم أعمال جيدة وتلقى إعجاب الجميع وأرى أن ما قاله الرئيس هو وسام على صدرى وتكريم خاص لى.

الفنانة وفاء عامر

عبرت الفنانة وفاء عامر عن فخرها بمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدراما المصرية، والقضايا والمشكلات التي تتعرض لها وتعرضها على الشاشة.

وأضافت وفاء عامر فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد تعليقا على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر قناة صدى البلد، أن الرئيس أقر بدور الفن المحترم وضرورة إنتاج مجموعة من الأعمال التاريخية والدرامية والاجتماعية التي تواكب التطور الحضاري الذي يقوم به.

وأشارت وفاء عامر إلى أن دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطور الدراما مهم جدا، ووصفته بأنه رئيس دولة يعلم أهمية الفنان في إيصال الفكر كما يستخدم في الدول المتقدمة مثل إنجلترا وأمريكا.

وأوضحت وفاء عامر في تصريحاتها لصدى البلد، أن العديد من الدول منها الصين والهند أصبحت تترجم مسلسلاتها بلغات مختلفة لإيصال أفكار دينية وعقائدية ومجتمعية إلى الآخرين ما يؤكد على دور وأهمية الفن.

وأثنت وفاء عامر على متابعة الرئيس السيسي لدور الفنان في خدمة البلد وتطوعه، مشيرة إلى أنها يعلم جيدا أن الفنان لابد أن يؤجر على عمله للإنفاق على "البيوت المفتوحة".

ووجهت وفاء عامر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لوعيه التام والمطلق لما يقدمه الكاتب عبد الرحيم كمال في أعماله وأن الفنان لابد أن يؤجر على عمله.

وأشادت وفاء عامر بالإعلامية عزة مصطفى التي برعت في إدارة الحوار المفاجئ مع الرئيس السيسي، ووصفتها بأنها شخصية محترمة تمكنت من إدارة الحوار بحرفية عالية جدا.

وروت وفاء عامر تجربة شخصية لها حينما حاول زملاؤها في موقع التصوير بالأسمرات منعها من تصوير التجديدات والمستوى المعيشي الذي أصبحت عليه المنطقة موضحة أنها كانت ترغب في إبراز التطور الذي تشهده مصر من خلال صفحاتها على السوشيال ميديا.

المخرج علي عبد الخالق

أعرب المخرج على عبد الخالق عن سعادته بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول أهمية الفن وذلك من خلال مكالمته عبر قناة صدى البلد ببرنامج “صالة التحرير” للإعلامية عزة مصطفى.

وقال المخرج على عبد الخالق فى تصريح خاص لـ صدى البلد : إن الفن مرآة المجتمع واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى به يعكس مدى أهميته وتأثيره فى المجتمع خاصة أنه يشكل وجدان ووعى المشاهدين.

وأضاف على عبد الخالق : حديث الرئيس السيسى فى هذا الإطار يحمل المبدعين مسئولية كبيرة على عاتقهم لتقديم فن راقٍ يهدف إلى زيادة الوعى لدى الجمهور وهى إحدى الرسائل المهمة للفن.

أشرف زكي نقيب الممثلين

عقب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص دعم الفن .

وقال أشرف زكي في تصريح خاص لموقع صدى البلد : " شئ عظيم للغاية أن يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الفن والفنانين فنحن نسير في عهده بقفزات ونقلات كبيرة جدا".

أضاف أشرف زكي :" مصر كهوليود الشرق.. لابد من عودة الأعمال التاريخية والدينية فيها .. وأرى ان تصريحات سيادة الرئيس تعطي لمصر مكانتها وسط العالم العربي كله".

الفنانة نيللي كريم

أعربت الفنانة نيللي كريم عن سعادتها بالدعم الدائم الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح للفن والفنانين .

وقالت نيللي كريم في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ": الرئيس عبد الفتاح السيسي دائم الاهتمام بالفن والفنانين ؛ وحدث في عهده طفرة في الأعمال الفنية ".

وأضافت نيللي كريم :" ما يحدث حاليا من اهتمام كبير بالفن والتاريخ المصري والثقافة ؛ يؤكد أن البلد في تحضر متواصل".

وتابعت نيللي كريم ": زى ما بنشوف بناء على مستوى الإنشاءات والمبانى أصبحنا نرى بناءً أيضاً على المستوى الفنى والثقافي وهذا يثبت أن البلد تعيش عصر التقدم والازدهار".

وأضافت نيللي كريم:" أؤيد بشدة كلام الرئيس بضرورة عودة المسلسلات التاريخية والدينية فهي مهمة للغاية".

واختتمت نيللي كريم :" أحب أن أقدم شخصية الملكة حتشبسوت ؛ صاحبة مقولة "الست بميت راجل".

الفنانة إلهام شاهين

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بمداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع قناة “صدى البلد” ببرنامج “صالة التحرير” للاعلامية عزة مصطفى خاصة أن حديثه كان يهدف الى دعم الفن الجاد للارتقاء بالوعى المجتمعى.

وقالت إلهام شاهين فى تصريح لـ “صدى البلد” : أرى ان كلام الرئيس عبد الفتاح السيسى يحمل جميع أطراف المنظومة مسئولية على عاتقهم وليس فقط الفنان او المبدع أيضا على الدولة دور كبير فى تذليل كل العقبات ومنها قنوات العرض.

وأضافت إلهام شاهين : لابد أيضا أن يكون هناك اهتمام بالموضوعات التى يتم تقديمها والقضايا التى يطرحها المبدع من خلال عمله ولابد ان يكون هناك لجان لتقييم هذه الاعمال وان تكون محايدة.

وأوضحت إلهام شاهين : بالتأكيد كلام الرئيس محفز ويطمئنا لتقديم الأفضل دائما خاصة ان الدولة داعمة لنا.

حنان مطاوع :

وأعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بمداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع قناة “ صدى البلد ” ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى.

وتابعت حنان مطاوع فى تصريحات خاصة بـ صدى البلد قائلة : لا أستطيع ان أصف شعورى بالسعادة بعد ما قاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فلدى أمل ان القادم فى الفن المصرى سيكون متنوعاً وجميلاً .

أحمد شاكر عبد اللطيف :



أعرب الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف عن سعادته بمداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع قناة “ صدى البلد ” ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى.

وقال الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “أرى انها مبادرة رائعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنقاذ الفن المصرى والتأكيد على الثوابت والمبادئ الوطنية والاخلاقية التى ظل الفن المصرى يعكسها الفن المصرى دائماًَ”.

وأضاف أحمد شاكر عبد اللطيف: “لقد كان الفن المصرى دائماً مرآة للشخصية المصرية وموجها لها ، مما أثار انبهار الدول العربية وإعجابها بمصر وشخصيتها المتفردة ” .

وأشار أحمد شاكر عبد اللطيف، إلى أن كلام سيادة الرئيس بمثابة بداية لتصحيح للمسار، وإعادة الفن المصرى لدوره الريادى، منوها إلى أن تجديد الخطاب الروحى أمر مهم لأنه يسعى لأن يكون اى مواطن أكثر إنسانية وتناغماً.

وأكد أن الأمم التى حققت طفرات كان يسودها حالة من التناغم والود بين أفرادها .