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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب جامعة المنيا يتفقدون مشروعات مبادرة حياة كريمة بقري مغاغة

طلاب جامعة المنيا
طلاب جامعة المنيا يزورن مشروعات حياة كريمة

شهد طلاب جامعة المنيا خلال ثاني زيارتهم الميدانية لقري مركز مغاغة بمحافظة المنيا، ملحمة التطوير والبناء التي تحدث على أرض الوطن لتغير واقع الريف المصري، وبوابته للتنمية في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية الذي استهدفها البرنامج القومي العملاق "حياة كريمة"، ضمن أحد أهم المبادرات التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي التي من شأنها ضمان حياة كريمة وطوق نجاة للعديد من الأسر الفقيرة الأولي بالرعاية بالقرى، والتي سخرت الدولة لها كافة إمكانياتها لتلبية احتياجاتهم وحققت طفرة ملحوظة في فترة وجيزة.

 

تأتي هذه الزيارة استكمالاً للزيارات الميدانية لطلاب جامعة المنيا لمشروعات حياة كريمة بقري محافظة المنيا، التي أطلقتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب، تحت رعاية الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خلال شهر أغسطس الجاري تحت شعار "حياة كريمة .. بداية الجمهورية الجديدة" والتي بدأتها بزيارات لمشرعات قري مركز أبو قرقاص الأسبوع الماضي.

 

رافق الطلاب خلال الزيارة محمد السيد على ليلة رئيس مجلس ومدينة مغاغة، والدكتور هشام حسانين، وطه حسين نواب رئيس مجلس ومدينة مغاغة؛ الذين قاموا بدورهم في استعراض حجم الإنجاز الذي تحقق في 41 قرية وتوابعها من نجوع وكفور بمركز مغاغة، من خلال تنفيذ 436 مشروع في 19 قطاع تنموي شمل: مشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والاتصالات والانترنت، والغاز الطبيعي، والأبنية التعليمية، والمجمعات الصحية، والزراعية، والوحدات البيطرية، ومراكز الشباب، والحماية المدنية، والإسعاف، ومكاتب البريد، ووحدات التضامن الاجتماعي، التي تخدم كافة القرى والنجوع والكفور المحيطة، بما يحقق طفرة اجتماعية واقتصادية وتنموية غير مسبوقة في المجتمع الريفي لم تشهدها مصر من قبل.


وأوضح الدكتور مصطفي عبد النبي أن الزيارة شملت تفقد محطة المعالجة المركزية للصرف الصحي بقرية "برطباط" والتي يتم إنشاؤها علي مساحة 11 فدان قابلة للتوسع بإضافة 15 فدان جديدة، إلي جانب زيارة المنشآت والأبنية التعليمية، وكذلك الشبكات الأرضية للصرف الصحي، وتوصيل شبكات المياه بقرية "شم البحرية"، كما تم تفقد مستشفى الحميات بكفر "المداور" بقرية "دميانة"، ومحطة مياه الشرب المرشحة بقرية "أبا البلد".

 

انطلقت الزيارات بإشراف وتنسيق مع الجهات المعنية من: وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ورافق الطلاب واشرف عليهم خلال الزيارة دكتور أحمد بسيوني مدير إدارة النشاط الرياضي، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر.
 

المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي الصرف الصحى محافظة المنيا جامعة المنيا مشروعات حياة كريمة الجمهورية الجديد

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