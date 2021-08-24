"33دولة"..عميد تجارة حلوان:صادرات مصر السلعية تحقق تكاملا اقتصاديا في افريقيا ..فيديو

قالت الدكتورة اماني فاخر عميد كلية التجارة بجامعة حلوان ، إن الكوميسا من أهم التكتلات الإقليمية التي ترتبط بها مصر مع دول افريقية منذ عام 1998 ، مؤكدة ان الكوميسا تحقق التكامل الاقتصادي في الصادرات المصرية والافريقية.



وأضافت اماني فاخر خلال لقائها علي قناه " اكسترا نيوز " ، إن التجارة القارية دخلت الان حيز التنفيذ ومشارك بها 33 دولة خلال سنه واحدة ، مشيرة الي ان مصر كان لها دور كبير جدا اثناء رئاستها للاتحاد الافريقي لدعم هذا المحور .

وأوضحت اماني فاخر ، إن الكوميسا شهدت خلال الفترة الماضية تطور كبير وهي تمثل السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا وكان المستهد منها هو تحرير كامل لحركة التبادل التجاري وانتقال عناصر الإنتاج داخل الدول المشاركة في الكوميسا .



قالت الدكتورة أمانى فاخر وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب بجامعة حلوان، إن الكلية ملتزمة بجميع تعليمات المجلس الأعلى للجامعات أن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2020/2021 تسير بصورة طبيعية ومنتظمة بدون أي معوقات .

وصرحت الدكتورة أمانى، أن الكلية قد قامت بتقليل أعداد الطلاب داخل قاعات المحاضرات و المدرجات لتلاشي وقوع أى تكدس أو زحام داخل الجامعة والكلية ، وأن هذا من ضمن الخطة التى وضعتها الجامعة والمجلس الأعلى الجامعات لمواجهة فيروس كورونا.



وأضافت الدكتورة "فاخر" أن الكلية قد قامت مع بداية الفصل الدراسي الثاني بتحويل جميع محاضرات طلاب الكلية من شعبة الانتساب الى المحاضرات بنظام التعليم الهجين (التعليم الالكتروني)، وذلك يرجع الى العدد الكبير لطلاب الانتساب حيث يبلغ عددهم فى بعض الفرق الدراسية إلى 6 الف طالب .