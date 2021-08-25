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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أب يناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في علاج نجله لعدم قدرته على التكاليف

صدى البلد

ناشد المواطن  تامر سعيد ، والمقيم فى محافظة القاهرة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة و أهل الخير و أصحاب القلوب الرحيمة ،  تبنى حالة نجله ومساعدته على تكاليف علاجه .
 

ويقول الأب فى مناشدته : " ابنى عبد الرحمن يبلغ من العمر 17 عاماً ، كان يعانى من ورم فى المخ وتم عمل عملية كبيرة فى المخ و شال ورم كبير ونادر جدا حجمة 5 سم فى 6 سم و الحمد لله خرج من المستشفى بس الجنب الشمال عنده متوقف عن الحركة والذاكرة بقت حوالى 5 دقائق بس ومش فاكر أخر 5 شهور وعينية الشمال أصبح بها مشكلة أيضا ً .

وأضاف :  حالة عبدالرحمن قابلة للعلاج بس هيستمر لمدة 3 سنوات لحد لما يرجع تانى بس للأسف العلاج و العلاج الطبيعى و العلاج النفسي وعلاج عينة غالى جدا يتعدى الـ 30 الف شهريا ً ومصاريف علاج ابنى استنزفت كل قواي المادية فلم يعد بمقدوري  سد احتياجات وتكاليف العلاج الكيميائي ، و أملي الوحيد بعد الله سبحانه وتعالى ان تنظروا في حالتي ومساعدتي فى علاجها .


وأرسل الأب العديد من التقارير الطبية التى تثبت صحة كلامه، مناشدًا مسئولي وزارة الصحة وأصحاب الخير العمل على مساعدته لإنقاذ نجله من تلك المعاناة ، نظرًا لعدم قدرته على تحمل تكلفة العلاج.


وكتب القارئ رقم هاتفه لمن يرغب في التواصل معه لمساعدته :01556007711


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة القاهرة وزارة الصحة العلاج النفسي اهل الخير العلاج الطبيعي خدمة بين الناس مصاريف علاج ورم في المخ

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