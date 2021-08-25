أب يناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في علاج نجله لعدم قدرته على التكاليف

ناشد المواطن تامر سعيد ، والمقيم فى محافظة القاهرة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة و أهل الخير و أصحاب القلوب الرحيمة ، تبنى حالة نجله ومساعدته على تكاليف علاجه .



ويقول الأب فى مناشدته : " ابنى عبد الرحمن يبلغ من العمر 17 عاماً ، كان يعانى من ورم فى المخ وتم عمل عملية كبيرة فى المخ و شال ورم كبير ونادر جدا حجمة 5 سم فى 6 سم و الحمد لله خرج من المستشفى بس الجنب الشمال عنده متوقف عن الحركة والذاكرة بقت حوالى 5 دقائق بس ومش فاكر أخر 5 شهور وعينية الشمال أصبح بها مشكلة أيضا ً .



وأضاف : حالة عبدالرحمن قابلة للعلاج بس هيستمر لمدة 3 سنوات لحد لما يرجع تانى بس للأسف العلاج و العلاج الطبيعى و العلاج النفسي وعلاج عينة غالى جدا يتعدى الـ 30 الف شهريا ً ومصاريف علاج ابنى استنزفت كل قواي المادية فلم يعد بمقدوري سد احتياجات وتكاليف العلاج الكيميائي ، و أملي الوحيد بعد الله سبحانه وتعالى ان تنظروا في حالتي ومساعدتي فى علاجها .



وأرسل الأب العديد من التقارير الطبية التى تثبت صحة كلامه، مناشدًا مسئولي وزارة الصحة وأصحاب الخير العمل على مساعدته لإنقاذ نجله من تلك المعاناة ، نظرًا لعدم قدرته على تحمل تكلفة العلاج.



وكتب القارئ رقم هاتفه لمن يرغب في التواصل معه لمساعدته :01556007711



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