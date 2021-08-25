طبيب الزمالك: بطولة الدوري مجرد بداية لألقاب جديدة.. فيديو

أكد الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق مرّ بظروف صعبة للغاية هذا الموسم، إلا أنه استطاع التغلب عليها والتتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ 13 في تاريخه.

وأضاف أسامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك تعرض لضغط شديد في المباريات، إلا أن اللاعبين تعهدوا بالغلق على أنفسهم لإسعاد الجماهير.

واستكمل تصريحاته، أن بطولة الدوري الممتاز، مجرد بداية لألقاب جديدة سيحصدها الزمالك في الفترة المقبلة، بعد ما تعهد اللاعبين على عدم التفريط في أي بطولة سيخوضها الفريق، مشيرًا إلى أنه مستمر ضمن صفوف الفريق ولن ينوي الرحيل.



حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاحتفال مع الجماهير المتواجدة باستاد الدفاع الجوي عقب التتويج بالدوري المصري للمرة الـ 13 في تاريخه بعدهزيمة الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري.

وتوّج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ 13 في تاريخه عقب تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري .

بدأ اللقاء بضغط هجومي من لاعبي الإنتاج الحربي وتمكن لاعبو الزمالك من التخلص من كافة الهجمات والحفاظ على شباكهم .

وفي الدقيقة الـ 6 وإحراز أحمد سيد زيزو الهدف الأول في شباك الإنتاج الحربي من خلال تمريرة رائعة من أشرف بنشرقي من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد سيد زيزو بتسديدة قوية لتسكن الشباك .

وشهدت الدقيقة الـ 12 توقف المباراة لمراجعة محمد معروف حكم المباراة تقنية الفيديو بعد مطالبة لاعبي الإنتاج الحربي بوجود لمسة يد على أحد لاعبي الزمالك، ولكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو أمر باستئناف المباراة دون احتساب ركلة جزاء .

وأهدر لاعبو الزمالك العديد من الفرص التي كادت أن تنهي المباراة مبكرًا.

وفي الدقيقة 20 شهدت المباراة انحصار الكرة بين الفريقين دون تشكيل خطورة على مرمى الفريقين .

وفي الدقيقة 43 تمكن أشرف بنشرقي من وضع كرة عرضية من جهة اليسار يقابلها الونش برأسه من على حدود منطقة الــ 6 ياردات لتمر أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 45 أشهر محمد معروف حكم المباراة البطاقة الصفراء للاعب الإنتاج الحربي مصطفي البدري بعد تدخل عنيف تجاه أحمد سيد زيزو .

وشهدت أحداث الشوط الثاني ضغط هجومي من قبل لاعبي الزمالك من أجل إحراز الهدف الثاني حيث أهدر أحمد سيد زيزو فرصة حقيقة في الدقيقة 54 من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتمر بجوار القائم الأيمن بقليل.

وفي الدقيقة 88 أحرز أشرف بن شرقي الهدف الثاني في شباك الإنتاج الحربي من خلال استقبال عرضية ليتمكن من تسجيلها برأسية قوية لتسكن الشباك .

وفي الدقيقة 94 أهدر طارق حامد الهدف الثالث من خلال ركلة جزاء.

ويواجه نادي الزمالك نظيره البنك الأهلي يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري .

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 79 نقطة .