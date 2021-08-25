عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسرا تطرح برومو أغنية ستاد القاهرة

المطربة يسرا
المطربة يسرا

طرحت المطربة يسرا برومو أحدث أغانيها "ستاد القاهرة" من ألبومها الجديد الذي يحمل نفس العنوان بعد تعاقدها مع المنتج وليد منصور ومن المقرر أن تطرح الأغنية بشكل كامل خلال الأيام المقبلة وهي من كلمات وائل توفيق وألحان محمد يحيي وتوزيع جيزو وإنتاج تالنت بيتس.

وتعكف يسرا علي التحضير لمجموعة كبيرة من المفاجآت مع المنتج وليد منصور ،من من المقررأن تكشف عنها خلال الفترة المقبلة سيكون أولهما فيديو كليب الشهر المقبل.

txt

ياساتر أول المفاجآت.. وليد منصور يتعاقد مع دياب لمدة عامين

txt

The Talented.. وليد منصور يستكشف المواهب الغنائية في الوطن العربي

آخر أغاني المطربة يسرا

يذكر أن آخر اغاني المطربة يسرا كانت "بتناديني تاني ليه" وحققت من خلالها نجاحا كبيرا ومشاهدات مرتفعة علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وليد منصور يتعاقد مع دياب

وتعاقد وليد مؤخرا مع الفنان دياب لمدة عامين ومن المقرر طرح أغنية "ياساتر" أول أعمالهم سويا خلال أيام، كما تعاقد أيضا دياب علي المشاركة في فيلم "كوزمو" المقرر تصويره الفترة المقبلة.

وفي سياق اخر أطلق مؤخرا المنتج وليد منصور مسابقة لاكتشاف مواهب الغناء تحمل عنوان "  The Talented" لدعم المواهب الغنائية الجديدة، وتعد المسابقة هي الأضخم في مصر والوطن العربي بمشاركة نخبة من صناع الموسيقي.

يسرا المطربة المطربة يسرا القاهرة ستاد القاهرة وليد منصور المنتج وليد منصور

موضوعات متعلقة

رغم إصابتها بفيروس كورونا.. ياسمين الخطيب تحتفل بالزمالك في أحد الكافيهات

عليه ابتسامة.. نوال الزغبي تتخطى نصف مليون مشاهدة في يوم واحد

خناقات النجوم على عينك يا تاجر.. تلقيح ياسمين الخطيب .. وإشارات سمية الخشاب الأحدث

طرح ميني ألبوم يقولون للنجم الكويتي نبيل شعيل

محمد الشرنوبي يطرح أغنية "إيه اللذاذة دي" على يوتيوب

أعتذر للمخالطين.. إصابة سعد رمضان بفيروس كورونا

نبيل شعيل يترقب طرح ميني ألبوم يقولون .. اليوم

بياع الحظ .. هشام همام يطرح أحدث أغانيه على يوتيوب

ترشيحاتنا

أتباعه وجدوا مفاجأة صادمة .. قسيس يدفن نفسه 3 أيام تحت التراب|شاهد

وزارة العدل الأمريكية تمنح الفيفا 201 مليون دولار بعد نهاية تحقيق الرشاوى

صحف القاهرة تبرز توجيهات الرئيس برفع كفاءة الطرق والمحاور

محافظ الشرقية يكشف تفاصيل المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة|فيديو

آبل تطرح نظامًا لتقييم الأماكن وإضافة الصور الخاصة

خسارة إبراهيم حمدتو وأيمن كمال في منافسات تنس الطاولة بدورة الألعاب البارالمبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي بإستاد الجونة

اشتراك تأميني لا يقل عن 20 عاما..شروط المعاش المبكر فى قانون التأمينات الجديد

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة ومياه النيل

شروط عودة المقيمين إلى السعودية بعد فتح الطيران بين مصر والمملكة

السيسي لـ عزة مصطفى: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة محاور ربط شرق القاهرة بغربها.. صور

تدريبات جوية بين مصر وفرنسا بمشاركة طائرات متعددة المهام.. صور

فيديو

فيديو جراف| احذرها.. أخطاء تؤدى لاختراقك أثناء استخدام الخدمات البنكية عبر الإنترنت

محمد نجيب يسجل الهدف الأول للجونة في شباك الأهلي .. فيديو

زيزو يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك الإنتاج الحربي .. فيديو

لم أكن أحبه.. منى زكي تكشف أسرارا لأول مرة عن أحمد حلمي

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: معضلات اتفاق الدوحة

محمد نوار

الالتفات في القرآن!

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ