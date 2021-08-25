المغرب عن قطع الجزائر للعلاقات الدبلوماسية معه: مبرراته عبثية

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي المغربية، عن أسفها للقرار الأحادي الذي اتخذته السلطات الجزائرية، والقاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية.



ووصفت الوزارة، في بيان لها، القرار بـ"غير المبرر"، لكنه متوقع؛ في ظل التصعيد الذي لوحظ خلال الأسابيع الأخيرة.



وأكد البيان أن المغرب سيظل شريكا صادقا ومخلصا للشعب الجزائري، وسيواصل العمل بكل حكمة ومسؤولية؛ من أجل تنمية علاقات مغاربية سليمة وبناءة.



وجاء في نص البيان أن: "المملكة المغربية أخذت علما بالقرار الأحادي الجانب للسلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من أمس.. وإذ يعرب المغرب عن أسفه لهذا القرار غير المبرر تماما؛ بيد أنه متوقع، بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة، وكذا تأثيره على الشعب الجزائري، فإنه يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها".