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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. تعليق مرتضى منصور على تتويج الزمالك بالدوري.. تفاصيل جلسة الخطيب ولاعبي الأهلي

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة على مستوى الرياضة المصرية والعالمية، نعرضها لكم كالتالي:

 

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تتويج الزمالك بالدوري

هنأ مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق ، فريق القلعة البيضاء بالتتويج بلقب الدورى المصري الممتاز . 

 

تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي بإستاد الجونة

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي عقد جلسة مع لاعبيه عقب نهاية مباارة الجونة في ملعب خيري بشارة .

 

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

حقق إنبي فوزا مستحقا علي المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاسكندرية فى الجولة الـ33 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

 

أول تعليق من موسيماني بعد خسارة لقب الدوري

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  أن الفريق كان تركيزه اليوم فقط في مباراة الجونة، ولم ينشغل بأي شيء آخر، مؤكدًا أنه يمتلك من الخبرات الكافية للتعامل مع مثل هذه المواقف الصعبة في البطولات.

 

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

أكد النجم أحمد حسام "ميدو"، أن النادي الأهلى لا يملك بديلا لعمرو السولية، موضحا أنه لاعب مختلف فى وسط الملعب وذلك بسبب تشابه طريقة لعب اليو ديانج وحمدي فتحي.

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