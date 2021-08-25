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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الاثنين المقبل.. نانسي عجرم ضيفة حلقة خاصة على راديو إنرجي

نانسي عجرم
نانسي عجرم

تحل الفنانة نانسي عجرم ضيفة على محطة راديو إنرجي 92.1، في حلقة خاصة يقدمها صبري زكي لأول مرة في الإذاعة.

تذاع حلقة نانسي عجرم على راديو إنرجي مساء الاثنين المقبل، الموافق 30 أغسطس من الساعة 10 إلى 12 مساءا، وذلك بعدما اختيرت لتكون نجمة شهر أغسطس. 

وتكشف نانسي خلال حوارها مع إنرجي الكثير من أسرار حياتها الشخصية وعلاقتها مع بناتها، وكواليس 4 أعوام استغرقتها للتحضير لألبومها الأخير "نانسي 10"، وطقوسها الخاصة قبل الصعود على مسرح حفلاتها المحلية والعالمية. 

واحتفت الصفحة الرسمية لراديو «إنرجي» بمشوار نانسي عجرم الغنائي والفني وتكريمها في عدة دول عربية وعالمية.

وتصدر ألبوم نانسي عجرم الجديد «نانسي 10» قوائم الأكثر تداولا في مختلف الدول العربية، منها لبنان ومصر والعراق والسعودية وسوريا، بمجرد طرح 10 أغنيات منه، ليصبح عدد الأغنيات المطروحة 14 أغنية.‎ 

حفل نانسي عجرم 

تالقت الفنانة نانسى عجرم فى حفلها المصرى الذى احيته الليلة لصالح احدى شركات الاتصالات ، حيث ظهرت بفستان من اللون الاسود . 

و كانت قد عبّرت الفنانة نانسى عجرم، عن حزنها الشديد لما تشهده بلدها لبنان من أحداث مؤسفة خلال الفترة الماضية.

كتبت نانسى عجرم ، من خلال حسابها الرسمي على “تويتر”: “نحن شعب كان وبعده للنبض والحياة أكبر مثل واليوم نحن ذات الشعب، صرنا نفتقد لأبسط مقومات العيش الكريم وعايشين بمكان ما عاد يشبهنا #لبنان عم يتعذب صح ومنه بخير. بس كلني إيمان إنه بعد الظلمة في نور، وإلا ما ينتهي هالنفق ليرجع البلد اللي منحلم في واللي سميته حبيب العمر لآخر العمر”.

وتابعت نانسى عجرم  قائلة في تغريدة أخرى: “ونعم عم قول نحنا لأنّي من هالشعب و بنت هالأرض. وجع الوطن وجعي،  وخوف كل إم عن مستقبل ولادها خوفي ولكن مارح إسمح لشعلة الأمل اللي بقلبي تنطفي تحت أي ظرف ولو شو ما صار”.

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