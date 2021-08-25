تفاصيل اجتماع التضامن مع الجمعيات الأهلية بشأن حياة كريمة| شاهد

عرض برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، تقريرا باسم "تفاصيل اجتماع التضامن مع الجمعيات الأهلية بشأن حياة كريمة".

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على التمكين الاقتصادي للأسر، كما يتم العمل على أوراق ثبوتيه للأسر فى القرى، تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة".

وأوضحت الوزيرة، أنه تم التنسيق مع الجمعيات وفقا لطبيعة عمل كل جمعية، بالإضافة إلى فتح عيادات 2 كفاية الخاصة بوسائل تنظيم الأسرة، بالتعاون مع وزارة الصحة، وأيضا استمرار متابعة للامهات من خلال مشروع الـ 1000 يوم الأولي، كما سيتم تحليل بيانات القرى لنعرف مدي احتياجات الاسر فيها.



واجتمعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مع الجمعيات الأهلية المشاركة في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بحضور ايمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشؤون الجمعيات والمجتمع المدنى.



وأوضحت الوزيرة، لدينا 67 مركز استشارات أسرية، سوف يتم إعادة تفعيل الأنشطة الخاصة بهم من جديد، وقد توقفوا بسبب اللجوء إلى محكمة الأسرة مباشرة، ونحاول رصد تدخلات الجمعيات الأهلية في الجانب الصحي للأسر تحت مظلة "حياة كريمة"كذلك العمل حاليا على سكن كريم، لما يقرب من 120 ألف أسرة.